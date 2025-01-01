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В Киеве женщина ограбила магазин в ломбарде — как ее наказал суд

1 января 2025 09:21
Виктория Козырь - редактор
Суд в Киеве вынес приговор женщине за воровство в магазине
Судейский молоток Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

Соломенский районный суд Киева 25 декабря 2024 вынес приговор по уголовному делу о краже в условиях военного положения. Женщина, обвиняемая в похищении электроинструмента из магазина, признана виновной, но назначенное наказание было изменено на испытательный срок.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Opendatabot.

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Детали дела

Согласно материалам суда, 26 августа 2023 года обвиняемая, находясь в магазине, расположенном в помещении ломбарда на бульваре Чоколовском, 21, совершила кражу дрели стоимостью 5224 гривны. Похищенный инструмент женщина спрятала в сумку и покинула место преступления, нанеся ущерб предприятию.

Обвиняемая признала свою вину, искренне раскаялась в содеянном и вернула похищенное имущество, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно в условиях военного положения) и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Однако, учитывая искреннее раскаяние, сложные жизненные обстоятельства обвиняемой (она является матерью двух малолетних детей) и ее положительное поведение после преступления, суд освободил ее от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

В рамках испытательного срока обвиняемая должна периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Также суд обязал обвиняемую выплатить расходы на судебную экспертизу в размере 717 гривен.

Напомним, в Закарпатье судили мужчину, который пытался перевезти за границу 27 мужчин.

Также в Сумской области вынесли приговор в суде женщине, которая информировала в мессенджере о рейдах ТЦК на улицах.

Киев суд грабеж ограбление судебные решения

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