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У Києві жінка пограбувала магазин в ломбарді — як її покарав суд

1 січня 2025 09:21
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд у Києві виніс вирок жінці за крадіжку в магазині
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Солом'янський районний суд Києва 25 грудня 2024 року ухвалив вирок у кримінальній справі про крадіжку в умовах воєнного стану. Жінку, обвинувачену у викраденні електроінструмента з магазину, визнано винною, але призначене покарання було змінено на випробувальний термін.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Opendatabot.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами суду, 26 серпня 2023 року обвинувачена, перебуваючи в магазині, розташованому у приміщенні ломбарду на бульварі Чоколівському, 21, здійснила крадіжку дрилі вартістю 5224 гривні. Викрадений інструмент жінка сховала в сумку та покинула місце злочину, завдавши збитків підприємству.

Обвинувачена визнала свою вину, щиро розкаялася у вчиненому та повернула викрадене майно, що стало пом’якшувальною обставиною при винесенні вироку.

Суд визнав жінку винною за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану) та призначив їй покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Проте, враховуючи щире каяття, складні життєві обставини обвинуваченої (вона є матір'ю двох малолітніх дітей) та її позитивну поведінку після злочину, суд звільнив її від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

У рамках випробувального терміну обвинувачена має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Також суд зобов'язав обвинувачену сплатити витрати на судову експертизу у розмірі 717 гривень.

Нагадаємо, на Закарпатті судили чоловіка, який намагався перевезти за кордон 27 чоловіків.

Також на Сумщині винесли вирок в суді жінці, яка інформувала у месенджері про рейди ТЦК на вулицях. 

Київ суд грабіж пограбування судові рішення

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