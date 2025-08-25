В Киеве женщина за деньги снимала с розыска

В Киеве женщина делала фейковое бронирование за 19 000 долларов
В Киеве полицейские задержали женщину, которая за деньги снимала военнообязанных с розыска. Кроме того, она предлагала мужчинам дальнейшее бронирование в своей компании.
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.
По данным Нацполиции, директор фирмы, имея связи со служебными лицами ТЦК и СП, за деньги предлагала призывникам дистанционно снять их с воинского учета с последующим фиктивным трудоустройством в свою компанию. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители установили, 27-летняя фигурантка, руководитель коммерческой структуры, действовала в сговоре с неустановленными должностными лицами территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Подозреваемая предлагала мужчинам призывного возраста "услуги" по исключению с воинского учета и дальнейшего бронирования "на бумаге" устраивая мужчин к себе на предприятие. За решение вопроса киевлянка требовала 19 000 долларов, что составляет около 800 тысяч гривен в эквиваленте национальной валюты.
Правоохранители задокументировали преступную деятельность предпринимателя и задержали ее в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения оговоренной суммы средств от клиента.
Следователи при процессуальном руководстве Киевской Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили задержанный о подозрении в пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к незаконной сделке.
