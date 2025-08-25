Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве женщина делала фейковое бронирование за 19 000 долларов

В Киеве женщина делала фейковое бронирование за 19 000 долларов

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 14:57
В Киеве женщина за деньги снимала с розыска
Полицейские во время задержания. Иллюстративное фото: avtomir.ua

В Киеве полицейские задержали женщину, которая за деньги снимала военнообязанных с розыска. Кроме того, она предлагала мужчинам дальнейшее бронирование в своей компании.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.

Реклама
Читайте также:
Київ затримали жінку
Полицейские во время задержания злоумышленницы. Фото: Нацполиция

В Киеве женщина за деньги делала фейковое бронирование

По данным Нацполиции, директор фирмы, имея связи со служебными лицами ТЦК и СП, за деньги предлагала призывникам дистанционно снять их с воинского учета с последующим фиктивным трудоустройством в свою компанию. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители установили, 27-летняя фигурантка, руководитель коммерческой структуры, действовала в сговоре с неустановленными должностными лицами территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Подозреваемая предлагала мужчинам призывного возраста "услуги" по исключению с воинского учета и дальнейшего бронирования "на бумаге" устраивая мужчин к себе на предприятие. За решение вопроса киевлянка требовала 19 000 долларов, что составляет около 800 тысяч гривен в эквиваленте национальной валюты.

Київ фейкове бронювання
Полицейские во время задержания злоумышленницы. Фото: Нацполиция

Правоохранители задокументировали преступную деятельность предпринимателя и задержали ее в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения оговоренной суммы средств от клиента.

Следователи при процессуальном руководстве Киевской Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили задержанный о подозрении в пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к незаконной сделке.

Недавно мы объясняли, как безопасно проверить, находишься ли ты в розыске ТЦК.

Ранее юристы дали алгоритм действий относительно того, что делать, если вас разыскивает ТЦК.

Киев полиция мобилизация наказание розыск
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации