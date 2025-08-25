У Києві жінка за гроші знімала з розшуку

Поліціянти під час затримання. Ілюстративне фото: avtomir.ua

У Києві поліціянти затримали жінку, яка за гроші знімала військовозобов’язаних з розшуку. Крім того, вона пропонувала чоловікам подальше бронювання у своїй компанії.

Про це інформує пресслужба Нацполіції України.

Поліціянти під час затримання зловмисниці. Фото: Нацполіція

У Києві жінка за гроші робила фейкове бронювання

За даними Нацполіції, директорка фірми, маючи зв’язки зі службовими особами ТЦК та СП, за гроші пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановили, 27-річна фігурантка, керівниця комерційної структури, діяла у змові з невстановленими службовими особами територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Підозрювана пропонувала чоловікам призовного віку "послуги" з виключення з військового обліку та подальшого бронювання "на папері" влаштовуючи чоловіків до себе на підприємство. За вирішення питання киянка вимагала 19 000 доларів, що становить близько 800 тисяч гривень в еквіваленті національної валюти.

Поліціянти під час затримання зловмисниці. Фото: Нацполіція

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність підприємці та затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої суми коштів від клієнта.

Слідчі за процесуального керівництва Київської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили затриманий про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються всі особи, причетні до незаконної оборудки.

