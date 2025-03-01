В Киеве женщина украла мобильные телефоны

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

В Киеве женщина украла два мобильных телефона, подменив их на коробки с крупой. За содеянное ее приговорили к заключению.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В феврале прошлого года женщина заказала на сайте одного из магазинов техники два мобильных телефона IPhone 11 стоимостью 21 913,75 грн и IPhone 13 стоимостью 33 219,25 грн. При заказе женщина указала ложные данные получателя, используя паспорт своей знакомой.

11 февраля 2024 года, находясь в отделении почты, расположенном в городе Боярка, фигурантка дела сообщила оператору номера товарно-транспортной накладной вышеуказанных заказов.

Далее, получив два заказа и пользуясь тем, что оператор был занят, женщина достала из рюкзака заранее подготовленные коробки соответствующих моделей телефонов с крупой внутри и подменила их.

После осуществления подмены посылки, не намереваясь платить деньги за вышеуказанное отправление, она якобы вернула его обратно администратору. Женщина путем обмана завладела мобильными телефонами и покинула место совершения уголовного преступления.

Женщина в полном объеме признала свою вину в предъявленном обвинении и дала показания, которые по своему содержанию полностью соответствуют изложенным выше обстоятельствам совершения ею преступления. Фигурантка в содеянном искренне раскаялась, и заверила, что сделала надлежащие выводы из своего поведения и осуждает свой позорный поступок. Женщина попросила строго не наказывать.

Решение суда

Учитывая все обстоятельства дела, суд принял решение признать женщину виновной в совершении преступления и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.

На основании ч. 4 ст. 70 УК Украины по совокупности уголовных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний по этому приговору и приговору Кагарлицкого районного суда Киевской области от 17.12.2024 суд решил окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 10 месяцев.

Также суд решил взыскать с фигурантки дела процессуальные издержки в пользу государства в сумме 1 893,20 грн.

Кроме того, суд решил взыскать с женщины в пользу ООО "Новая Почта" в качестве возмещения материального ущерба 58 498,00.

Напомним, что недавно во Львове мужчина купил поддельную медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством — в виде наказания ему присудили штраф.

Кроме того, на Львовщине мужчину разоблачили на незаконной переправке лиц через государственную границу.