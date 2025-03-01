В Киеве женщина украла мобильные телефоны

В Киеве женщина украла два телефона — как ее наказали
В Киеве женщина украла два мобильных телефона, подменив их на коробки с крупой. За содеянное ее приговорили к заключению.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В феврале прошлого года женщина заказала на сайте одного из магазинов техники два мобильных телефона IPhone 11 стоимостью 21 913,75 грн и IPhone 13 стоимостью 33 219,25 грн. При заказе женщина указала ложные данные получателя, используя паспорт своей знакомой.
11 февраля 2024 года, находясь в отделении почты, расположенном в городе Боярка, фигурантка дела сообщила оператору номера товарно-транспортной накладной вышеуказанных заказов.
Далее, получив два заказа и пользуясь тем, что оператор был занят, женщина достала из рюкзака заранее подготовленные коробки соответствующих моделей телефонов с крупой внутри и подменила их.
После осуществления подмены посылки, не намереваясь платить деньги за вышеуказанное отправление, она якобы вернула его обратно администратору. Женщина путем обмана завладела мобильными телефонами и покинула место совершения уголовного преступления.
Женщина в полном объеме признала свою вину в предъявленном обвинении и дала показания, которые по своему содержанию полностью соответствуют изложенным выше обстоятельствам совершения ею преступления. Фигурантка в содеянном искренне раскаялась, и заверила, что сделала надлежащие выводы из своего поведения и осуждает свой позорный поступок. Женщина попросила строго не наказывать.
Решение суда
Учитывая все обстоятельства дела, суд принял решение признать женщину виновной в совершении преступления и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.
На основании ч. 4 ст. 70 УК Украины по совокупности уголовных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний по этому приговору и приговору Кагарлицкого районного суда Киевской области от 17.12.2024 суд решил окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 10 месяцев.
Также суд решил взыскать с фигурантки дела процессуальные издержки в пользу государства в сумме 1 893,20 грн.
Кроме того, суд решил взыскать с женщины в пользу ООО "Новая Почта" в качестве возмещения материального ущерба 58 498,00.
Напомним, что недавно во Львове мужчина купил поддельную медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством — в виде наказания ему присудили штраф.
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