У Києві жінка вкрала мобільні телефони

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У Києві жінка вкрала два мобільні телефони, підмінивши їх на коробки з крупою. За скоєне її засудили до ув’язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У лютому минулого року жінка замовила на сайті одного з магазинів техніки два мобільних телефони IPhone 11 вартістю 21 913,75 грн та IPhone 13 вартістю 33 219,25 грн. Під час замовлення жінка зазначила неправдиві дані отримувача, використовуючи паспорт своєї знайомої.

11 лютого 2024 року, перебуваючи у відділенні пошти, що розташоване у місті Боярка, фігурантка справи повідомила оператору номери товарно-транспортної накладної вищевказаних замовлень.

Далі, отримавши два замовлення і користуючись тим, що оператор був зайнятий, жінка дістала з рюкзака заздалегідь підготовлені коробки відповідних моделей телефонів з крупою всередині та підмінила їх.

Після здійснення підміни посилки, не маючи наміру сплачувати кошти за вищевказане відправлення, вона нібито повернула його назад адміністратору. Жінка шляхом обману заволоділа мобільними телефонами й покинула місце вчинення кримінального правопорушення.

Жінка у повному обсязі визнала свою провину у пред'явленому обвинуваченні й дала показання, які за своїм змістом повністю відповідають викладеним вище обставинам вчинення нею злочину. Фігурантка у вчиненому щиро розкаялась і запевнила, що зробила належні висновки зі своєї поведінки та засуджує свій ганебний вчинок. Жінка попросила суворо не карати.

Рішення суду

Врахувавши всі обставини справи, суд ухвалив рішення визнати жінку винуватою у вчиненні злочину і призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки й 6 місяців.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань за цим вироком та вироком Кагарлицького районного суду Київської області від 17.12.2024 суд вирішив остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки й 10 місяців.

Також суд вирішив стягнути з фігурантки справи процесуальні витрати на користь держави в сумі 1 893,20 грн.

Крім того, суд вирішив стягнути з жінки на користь ТОВ "Нова Пошта" як відшкодування матеріальних збитків 58 498,00.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові чоловік купив підроблену медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом — у вигляді покарання йому присудили штраф.

Крім того, на Львівщині чоловіка викрили на незаконному переправленні осіб через державний кордон.