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В Киеве женщина украла сумочку с наличными — как ее наказал суд

8 ноября 2024 10:31
Виктория Козырь - редактор
В Киеве женщина получила условный срок за воровство
Заседание суда. Иллюстративное фото: tv3.lt
Виктория Козырь - редактор

В Киеве женщина украла сумку с документами, банковскими картами и средствами в торговом центре "Интервал Плаза". Суд отправил женщину в тюрьму на пять лет, однако заменил этот приговор на три года условного срока.

Об этом сообщает "Опендатабот".

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что женщина, которая ранее была осуждена за кражу, совершила очередное преступление в торговом центре "Интервал Плаза". Проникнув в пустое помещение одной из торговых точек, обвиняемая украла оставленную без присмотра сумку.

В ней находились документы, две банковские карты и деньги на сумму шесть тысяч гривен. Таким образом, женщина совершила повторную кражу чужого имущества.

Свою вину обвиняемая признала в полном объеме.

Что решил суд

Исследовав все обстоятельства дела, суд постановил отправить женщину за решетку на пять лет. Впрочем, данное решение было изменено на три года условного срока.

Кроме того, суд обязал женщину устроиться на работу или же стать на учет органов государственной службы занятости.

Напомним, в Закарпатье осудили мужчину, который публиковал в мессенджере данные о том, где в регионе раздают повестки работники ТЦК.

Также в Харькове судили женщину, которая обокрала пьяного мужчину и продала его телефон.

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