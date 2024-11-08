У Києві жінка отримала умовний термін за крадіжку

Засідання суду. Ілюстративне фото: tv3.lt

У Києві жінка вкрала сумку з документами, банківськими картками та коштами у торгівельному центрі "Інтервал Плаза". Суд відправив жінку за ґрати на п'ять років, проте замінив цей вирок на три роки умовного терміну.

Про це повідомляє "Опендатабот".

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Обставини справи

Суду стало відомо, що жінка, яка вже раніше була засуджена за крадіжку, здійснила черговий злочин у торговельному центрі "Інтервал Плаза". Проникнувши у пусте приміщення однієї з торгових точок, обвинувачувана вкрала залишену без нагляду сумку.

В ній були документи, дві банківські картки та гроші на суму шість тисяч гривень. Таким чином жінка здійснила повторну крадіжку чужого майна.

Свою провину обвинувачувана визнала в повному обсязі.

Що вирішив суд

Дослідивши всі обставини справи, суд постановив відправити жінку за ґрати на п'ять років. Втім, це рішення було змінене на три роки умовного терміну.

Крім того, суд зобов'язав жінку влаштуватися на роботу або ж стати на облік органів державної служби зайнятості.

Нагадаємо, на Закарпатті засудили чоловіка, який публікував у месенджері дані про те, де у регіоні роздають повістки працівники ТЦК.

Також у Харкові судили жінку, яка обікрала п'яного чоловіка та продала його телефон.