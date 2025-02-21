Поджог автомобилей в Киеве — пьяная женщина не смогла объяснить причину своих действий

Последствия поджога. Фото: полиция Киева

В Киеве женщина за вечер подожгла две машины. Злоумышленница была пьяна и причину своего поступка объяснить не смогла.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в пятницу, 21 февраля.

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Детали преступления

По информации правоохранителей, к преступлению причастна 27-летняя киевлянка.

"Нарушительница, прогуливаясь по улицам Деснянского района, повредила автомобиль Ford, зажигалкой подожгла мусор, который нашла неподалеку и положила под авто. Продолжая свое движение, за перекрестком, фигурантка совершила аналогичные действия возле автомобиля Volkswagen", — говорится в сообщении.

Автомобиль ремонту не подлежит. Фото: полиция Киева

В полиции добавили, что во время общения с правоохранителями женщина причину своего поступка объяснить не смогла.

"За содеянное ей грозит до 10 лет заключения", — подытожили там.

Женщина, которая подожгла автомобили. Фото: полиция Киева

А в Одессе двое местных жителей за вознаграждение подожгли автомобиль Renault Megane, принадлежавший гражданскому лицу, а затем выдали его за военный транспорт.

Также мы писали, что во Львове судили мужчину, который за одну ночь поджег ряд объектов в городе.