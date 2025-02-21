Підпал автомобілів у Києві — п'яна жінка не змогла пояснити причину своїх дій

Наслідки підпалу. Фото: поліція Києва

У Києві жінка за вечір підпалила дві автівки. Зловмисниця була напідпитку і причину свого вчинку пояснити не змогла.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у п'ятницю, 21 лютого.

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Деталі злочину

За інформацією правоохоронців, до злочину причетна 27-річна киянка.

"Порушниця, прогулюючись вулицями Деснянського району, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто. Продовжуючи свій рух, за перехрестям, фігурантка скоїла аналогічні дії біля автомобіля Volkswagen", — йдеться у повідомленні.

Автівка ремонту не підлягає. Фото: поліція Києва

В поліції додали, що під час спілкування із правоохоронцями жінка причину свого вчинку пояснити не змогла.

"За скоєне їй загрожує до 10 років ув’язнення", — підсумували там.

Жінка, яка підпалила автомобілі. Фото: поліція Києва

А в Одесі двоє місцевих жителів за винагороду підпалили автомобіль Renault Megane, що належав цивільній особі, а потім видали його за військовий транспорт.

Також ми писали, що у Львові судили чоловіка, який за одну ніч підпалив низку об'єктів у місті.