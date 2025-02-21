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У Києві жінка за вечір підпалила дві автівки — які мотиви

21 лютого 2025 09:29
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Підпал автомобілів у Києві — п'яна жінка не змогла пояснити причину своїх дій
Наслідки підпалу. Фото: поліція Києва
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві жінка за вечір підпалила дві автівки. Зловмисниця була напідпитку і причину свого вчинку пояснити не змогла.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у п'ятницю, 21 лютого.

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Деталі злочину

За інформацією правоохоронців, до злочину причетна 27-річна киянка.

"Порушниця, прогулюючись вулицями Деснянського району, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто. Продовжуючи свій рух, за перехрестям, фігурантка скоїла аналогічні дії біля автомобіля Volkswagen", — йдеться у повідомленні.

Жінка підпалила автомобілі у Києві
Автівка ремонту не підлягає. Фото: поліція Києва

В поліції додали, що під час спілкування із правоохоронцями жінка причину свого вчинку пояснити не змогла.

"За скоєне їй загрожує до 10 років ув’язнення", — підсумували там.

Підпал авто у Києві
Жінка, яка підпалила автомобілі. Фото: поліція Києва

А в Одесі двоє місцевих жителів за винагороду підпалили автомобіль Renault Megane, що належав цивільній особі, а потім видали його за військовий транспорт.  

Також ми писали, що у Львові судили чоловіка, який за одну ніч підпалив низку об'єктів у місті.

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