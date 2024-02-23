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В Киеве женщина "сдала" зятя за оправдание российской агрессии — наказал ли его суд

23 февраля 2024 01:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киеве женщина "сдала" зятя за оправдание российской агрессии — наказал ли его суд
Судья выносит приговор. Фото: HABR.COM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киеве женщина проинформировала полицию о выражениях своего зятя, оправдывавшего полномасштабное российское вторжение в Украину. На суде он вину признал, однако заявил, что говорил в присутствии семьи, которой доверял.

Об этом сообщает Судебный репортер в четверг, 22 февраля, ссылаясь на приговор Дарницкого районного суда от 15 февраля.

Что говорил мужчина о войне России против Украины

Мужчина в присутствии своего 12-летнего сына и тещи негативно высказывался об Украине и ее гражданах и поддерживал вооруженную агрессию России. Он неоднократно повторял, что украинцев нужно убивать, и когда придет "новая власть", то будет работать на нее.

"Я, как снова придет Россия — возьму в руки автомат и буду воспитывать волонтеров, и буду убивать их, а также бывших АТОшников и всех патриотов таких, как вы, а если сам не буду справляться — буду показывать российским военным, где живут такие неблагодарные люди" , — говорил мужчина.

Кроме того, обвиняемый призвал присылать россиянам передвижение украинской техники, чтобы, по его словам, те быстрее ее уничтожили. Более того, он также сетовал на то, что его семью не уничтожила российская ракета.

"Очень жаль, что сбили ракету, лучше бы она упала и разбила бы вас, и здесь был бы давно уже русский мир... Я с начала вступления РФ на украинскую землю поддерживаю армию РФ, и дальше буду поддерживать ее во всех планах и помогать уничтожать ВСУ", — говорил мужчина своим близким.

Что решил суд

Обвиняемый признал свою вину, утверждая, что высказывался "на эмоциях". Однако теперь он понимает, что не нужно было так говорить, но он был среди родственников, которым доверял.

Суд учел состояние здоровья мужчины как смягчающее обстоятельство, однако не считает, что тот раскаялся искренне, ведь признал только то, что не нужно было так говорить при близких.

"По убеждению суда, мужчина имеет соответствующий жизненный опыт, не мог не осознавать происходивших в Украине событий с началом полномасштабной вооруженной агрессии РФ... В течение семи месяцев в присутствии несовершеннолетнего сына, высказывался о сотрудничестве с представителями государства-агрессора и был заинтересован в повторной оккупации уже освобожденных территорий и в целом оправдывал войну. Суд считает, что исправление такого лица возможно только в изоляции от общества", — говорится в приговоре.

Мужчина получил год тюрьмы, однако до вступления приговора в законную силу он будет под домашним арестом.

Суди над предателями

Напомним, что в Донецкой области осудили корректировщика ракетных ударов по Краматорску. Известно, сколько лет получил предатель.

Также мы писали, что будут судить двух бывших капитанов полиции из Мариуполя Донецкой области, которые в начале полномасштабного вторжения перешли на сторону врага.

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