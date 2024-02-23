У Києві жінка "здала" зятя за виправдовування російської агресії — чи покарав його суд

Суддя виносить вирок. Фото: HABR.COM

У Києві жінка поінформувала поліцію про висловлювання свого зятя, який виправдовував повномасштабне російське вторгнення в Україну. На суді він провину визнав, однак заявив, що говорив у присутності родини, якій довіряв.

Про це повідомляє Судовий репортер у четвер, 22 лютого, з посиланням на вирок Дарницького районного суду від 15 лютого.

Що казав чоловік про війну Росії проти України

Чоловік у присутності свого 12-річного сина та тещі негативно висловлювався про Україну та її громадян і підтримував збройну агресію Росії. Він неодноразово повторював, що українців треба вбивати, і коли прийде "нова влада", то працюватиме на неї.

"Я, як знову прийде Росія — візьму в руки автомат і виховуватиму волонтерів, і вбиватиму їх, а також колишніх АТОшників і всіх патріотів таких, як ви, а якщо сам не буду справлятись — показуватиму російським військовим, де живуть такі невдячні люди", — казав чоловік.

Крім того, обвинувачений закликав надсилати росіянам пересування української техніки, щоб, за його словами, ті швидше її знищили. Щобільше, він також нарікав на те, що його родину не знищила російська ракета.

"Дуже шкода, що збили ракету, краще б вона впала і розбила б вас, і тут був би давно вже рускій мір... Я з початку вступу РФ на українську землю підтримую армію РФ, і далі підтримуватиму її в усіх планах і допомагатиму знищувати ЗСУ", — говорив чоловік своїм близьким.

Що вирішив суд

Обвинувачений визнав свою вину, стверджуючи, що висловлювався "на емоціях". Проте тепер він розуміє, що не потрібно було так говорити, однак він був серед родичів, яким довіряв.

Суд врахував стан здоров'я чоловіка як пом'якшувальну обставину, однак не вважає, що той розкаявся щиро, адже він визнав тільки те, що не потрібно було так говорити при близьких.

"На переконання суду, чоловік має відповідний життєвий досвід, не міг не усвідомлювати подій, які відбувалися в Україні з початком повномасштабної збройної агресії РФ... Протягом семи місяців у присутності неповнолітнього сина, висловлювався щодо співпраці з представниками держави-агресора та був зацікавлений у повторній окупації вже звільнених територій і загалом виправдовував війну. Суд вважає, що виправлення такої особи можливе тільки в ізоляції від суспільства", — зазначено у вироку.

Чоловік отримав рік в'язниці, однак до набуття вироком законної сили він буде під домашнім арештом.

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