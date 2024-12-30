Сливала местонахождение ТЦК — в Киеве женщина получила тюремный срок

Сотрудники ТЦК на улице проверяют документы. Фото: Львовский областной ТЦК и СП

В Киеве женщина "сливала" в Telegram местонахождение работников территориального центра комплектования и социальной поддержки, где они раздают повестки. За это она получила тюремный срок.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что уроженка Днепропетровской области в сентябре 2024 года, находясь в Киеве, публиковала в Telegram-канале информацию о местах выдачи повесток сотрудниками ТЦК в реальном времени.

Так, находясь вблизи железнодорожной станции "Дарница", она писала: "Два часа назад видела 1 тцкшника и 1 полицейского на южной стороне Дарницкого зала. Вокз. И еще видела внедорожник с номерами военных. По ходу это их". Таких сообщений она распространяла немало, предупреждая мужчин призывного возраста об "опасности".

Такие действия женщины квалифицированы как препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период (ст. 114-1 ч. 1 УК Украины).

Что решил суд

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину. Деснянский районный суд Киев назначил ей наказание в виде лишения свободы на пять лет с освобождением от отбывания назначенного наказание с испытательным сроком на один год.

Так, обвиняемая в течение этого времени должна выполнять следующие обязанности:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места проживание, работы ибо учение.

Напомним, недавно мы писали, что жителя Днепропетровской области судили за уклонение от мобилизации. Мужчина дважды получал повестку, однако уходить на службу категорически отказывался.

Добавим, в Киеве произошел конфликт между мужчиной и работниками ТЦК и СП. Во время проверки военно-учетных документов водитель отказался предоставлять документы и наехал на работника ТЦК.