Зливала місцеперебування ТЦК — у Києві жінка отримала тюремний термін

Працівники ТЦК на вулиці перевіряють документи. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

У Києві жінка "зливала" у Telegram місцеперебування працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вони роздають повістки. За це вона отримала тюремний термін.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що уродженка Дніпропетровської області у вересні 2024 року, перебуваючи в Києві, публікувала у Telegram-каналі інформацію стосовно місць видачі повісток співробітниками ТЦК в реальному часі.

Так, перебуваючи поблизу залізничної станції "Дарниця", вона писала: "Дві години тому бачила 1 тцкшніка і 1 поліцейського на південній стороні Дарницького зал. Вокз. І ще бачила позашляховик з номерами військових. По ходу це їхній". Таких повідомлень вона поширювала чимало, попереджаючи чоловіків призовного віку про "небезпеку".

Такі дії жінки кваліфіковано як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період (ст. 114-1 ч. 1 КК України).

Що вирішив суд

Під час судового засідання жінка повністю визнала свою провину. Деснянський районний суд Киє ва призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років зі звільненням від відбування призначеного п окарання з випробуваним терміном на один рік.

Так, обвинувачена упродовж цього часу повинна виконувати такі обов'язки:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця прожи вання , роботи а бо навчання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що мешканця Дніпропетровської області судили за ухилення від мобілізації. Чоловік двічі отримував повістку, однак йти на службу категорично відмовлявся.

Додамо, у Києві стався конфлікт між чоловіком та працівниками ТЦК та СП. Під час перевірки військово-облікових документів водій відмовився надавати документи та наїхав на працівника ТЦК.