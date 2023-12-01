Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве жестоко убили военного — полиция задержала подозреваемого arrow

В Киеве жестоко убили военного — полиция задержала подозреваемого

1 декабря 2023 17:42
обновлено: 18:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве жестоко убили военного — полиция задержала подозреваемого
Сотрудники полиции. Фото: Полиция Киева
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве в милицию поступило сообщение об исчезновении военного в пути в госпиталь. Тело мужчины нашли в одном из водоемов столицы, а его автомобиль в спальном районе.

Об этом сообщает полиция Киева.

Читайте также:

Жестокое убийство военного в Киеве

Известно, что военнослужащий на собственном автомобиле должен был ехать в госпиталь, впрочем, по дороге с ним исчезла связь.

Впоследствии тело пропавшего обнаружили правоохранители — в одном из водоемов на окраине города, а его автомобиль — в одном из спальных районов.

null
Автомобиль убитого военного. Фото: Нацполиция

Так, полиции удалось установить подробности жестокого убийства.

Отмечается, что по дороге в больницу военный заехал к своему товарищу по документам, тогда между ними возникла ссора из-за долгов. Нападающий ударил военного ножом в шею, грудь и голову, а когда убедился, что тот умер — решил избавиться от тела и скрыть следы.

"Поэтому он положил тело погибшего в спальный мешок, обмотал полиэтиленовой пленкой и на его же автомобиле отвез за город и бросил в водоем", — уточнили в полиции.

Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле умершего около 15 ножевых ранений.

null
Правоохранители обнаружили тело военного. Фото: Нацполиция

Правоохранители установили, что нападающим оказался 31-летний житель Винницкой области, который кроме этого обвиняется в совершении разбойного нападения на двух женщин в своем регионе.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве и поместила в изолятор временного содержания. Следователи сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

null
Скриншот поста полиции
null
Скриншот поста полиции

Напомним, что на Харьковщине мужчине, покушавшемуся на убийство пятерых подростков, избрали меру пресечения. За попытку поджога несовершеннолетних его будут содержать под стражей 60 суток.

Также мы писали, что в Одессе задержали убившего соседа мужчину. Подвыпивший преступник дважды ударил пострадавшего ножом в грудную клетку и лицо.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме