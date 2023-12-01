В Киеве жестоко убили военного — полиция задержала подозреваемого

Сотрудники полиции. Фото: Полиция Киева

В Киеве в милицию поступило сообщение об исчезновении военного в пути в госпиталь. Тело мужчины нашли в одном из водоемов столицы, а его автомобиль в спальном районе.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Известно, что военнослужащий на собственном автомобиле должен был ехать в госпиталь, впрочем, по дороге с ним исчезла связь.

Впоследствии тело пропавшего обнаружили правоохранители — в одном из водоемов на окраине города, а его автомобиль — в одном из спальных районов.

Автомобиль убитого военного. Фото: Нацполиция

Так, полиции удалось установить подробности жестокого убийства.

Отмечается, что по дороге в больницу военный заехал к своему товарищу по документам, тогда между ними возникла ссора из-за долгов. Нападающий ударил военного ножом в шею, грудь и голову, а когда убедился, что тот умер — решил избавиться от тела и скрыть следы.

"Поэтому он положил тело погибшего в спальный мешок, обмотал полиэтиленовой пленкой и на его же автомобиле отвез за город и бросил в водоем", — уточнили в полиции.

Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле умершего около 15 ножевых ранений.

Правоохранители обнаружили тело военного. Фото: Нацполиция

Правоохранители установили, что нападающим оказался 31-летний житель Винницкой области, который кроме этого обвиняется в совершении разбойного нападения на двух женщин в своем регионе.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве и поместила в изолятор временного содержания. Следователи сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Скриншот поста полиции

Скриншот поста полиции

Напомним, что на Харьковщине мужчине, покушавшемуся на убийство пятерых подростков, избрали меру пресечения. За попытку поджога несовершеннолетних его будут содержать под стражей 60 суток.

Также мы писали, что в Одессе задержали убившего соседа мужчину. Подвыпивший преступник дважды ударил пострадавшего ножом в грудную клетку и лицо.