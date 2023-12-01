У Києві жорстоко вбили військового — поліція затримала підозрюваного

Експерт-криміналіст. Ілюстративне фото: nupp.edu.ua

У Києві до правоохоронців надійшло повідомлення про зникнення військового у дорозі до шпиталю. Тіло чоловіка знайшли в одній з водойм столиці, а його автівку у спальному районі столиці.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Відомо, що військовослужбовець на власному автомобілі мав їхати у шпиталь, втім по дорозі з ним зник зв'язок.

Згодом тіло зниклого знайшли правоохоронці — в одній з водойм на околиці міста, а його автомобіль — в одному зі спальних районів.



Так, поліції вдалося встановити подробиці жорстокого вбивства.

Зазначається, що по дорозі до лікарні військовий заїхав до свого товариша за документами, тоді між ними виникла сварка через борги. Нападник вдарив військового ножем в шию, груди та голову, а коли переконався, що той помер — вирішив позбавитись тіла та приховати сліди.

"Тож надалі він поклав тіло загиблого у спальний мішок, обмотав поліетиленовою плівкою та на його ж автомобілі відвіз за місто та кинув у водойму", — уточнили у поліції.

Судово-медичний експерт виявив на тілі померлого близько 15 ножових поранень.

Правоохоронці встановили, що нападником виявився 31-річний житель Вінниччини, який окрім цього обвинувачується у вчиненні розбійного нападу на двох жінок у своєму регіоні.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві та помістила до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

Скриншот допису поліції

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, що на Харківщині чоловіку, що скоїв замах на вбивство п'ятьох підлітків, обрали запобіжний захід. За спробу підпалу неповнолітніх його триматимуть під вартою 60 діб.

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який вбив сусіда. Злочинець напідпитку двічі вдарив потерпілого ножем у грудну клітку та обличчя.

