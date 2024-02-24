В Киеве журналистке Рамине отказали в передвижении в комендантский час по пропуску

Рамина Эсхакзай. Фото: пресс-служба Рамины

Журналистке Рамине Эсхакзай в пятницу, 23 февраля, отказали в передвижении по столице в комендантский час. Хотя у нее был специальный пропуск от Генерального Штаба Вооруженных сил Украины.

Об этом Рамина рассказала в Instagram.

Рамине запретили движение по Киеву по пропуску

Девушка рассказала, что вчера вечером она пробила колесо, а ближайшее СТО было в 5 км. Но она пока ехала шина вообще разлетелась "в клочья", поэтому ей пришлось стать на обочине и вызвать страховую службу.

Через полтора часа до нее достался мужчина со страховой и поменял колесо, однако уже был поздний час.

Военные Национальной гвардии попросили Рамину остаться ночевать в машине, хотя у нее был пропуск журналиста от Генштаба, а ехать домой оставалось 15 мин.

Скриншот сториз Рамины

Ранее Рамина Эсхакзай отказалась от польской продукции и возмутилась украинцами за рубежом. Она не понимает, почему они не выходят на митинги.

Кроме того, журналистка отправилась на прифронтовые территории, где пообщалась с шахтерами и энергетиками ДТЭК, которые работают на глубине 570 м и ремонтируют электросети.