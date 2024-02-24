У Києві журналістці Раміні відмовили у пересуванні в комендантську годину за перепусткою

Раміна Есхакзай. Фото: пресслужба Раміни

Журналістці Раміні Есхакзай в п'яницю, 23 лютого, відмовили у пересуванні столицею в комендантську годину. Хоча вона мала з собою спеціальну перепустку від Генерального Штабу Збройних сил України.

Про це Раміна розповіла в Instagram.

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Дівчина розповіла, що вчора увечері вона пробила колесо, а найближче СТО було за 5 км. Але вона поки їхала шина взагалі розлетілася "на шматки", тому їй довелося стати на узбіччі й викликати страхову службу.

Через півтори години до неї дістався чоловік зі страхової й поміняв колесо, однак вже була пізня година.

Військові Національної гвардії попросили Раміну залишитися ночувати в машині, хоча вона мала з собою перепустку журналіста від Генштабу, а їхати додому лишалося 15 хв.

Скриншот сториз Раміни

Раніше Раміна Есхакзай відмовилась від польської продукції та обурилась на українців за кордоном. Вона не розуміє, чому ті не виходять на мітинги.

Крім того, журналістка вирушила на прифронтові території, де поспілкувалася з шахтарями та енергетиками ДТЕК, які працюють на глибині 570 м та ремонтують електромережі.