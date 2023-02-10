"Модуль временности": в Киеве откроется культурное пространство, созданное из мариупольского металла

Здание нового культурного пространства построено из металла из Мариуполя.

В столице в скором времени откроется культурное пространство "Модуль временности". Для строительства здания используют металл с завода "Азовсталь" и металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Когда и где откроют культурное пространство

Пространство откроют 17 февраля на Контрактовой площади. Он будет работать три месяца.

Свои работы там представят более 20 известных зарубежных и украинских художников. Полотна, скульптуры, инсталляции и аудиовизуальные работы — такое разнообразие будет доступно посетителям.

Какова цель проекта

Уникальное двухэтажное здание создано из 27 модулей-контейнеров. В интерьере и мебели использована листовая сталь из "Азовстали" и металлургического комбината имени Ильича.

"Цель проекта — привлечь внимание мировой аудитории к теме войны в Украине и показать, что даже во время войны украинцы не только переосмысливают свое прошлое, борются за настоящее, но и думают о будущем", — отмечают организаторы.

Напомним, военные в Центре "Несокрушимые" будут проходить реабилитацию на тренажере, изготовленном из металла последней партии "Азовстали". Металл был отлит 20 февраля — за четыре дня до полномасштабного вторжения.

Также ранее сообщалось, что Тихоокеанское государство Ниуэ выпустило памятную серебряную монету "Воин Азовстали" и посвятило ее украинским защитникам Мариуполя. На монете номиналом 5 долларов изображена борьба украинских воинов и бойца в метафорическом доспехе.