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В Киеве появится культурное пространство, созданное из мариупольского металла: подробности

10 февраля 2023 16:09
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
"Модуль временности": в Киеве откроется культурное пространство, созданное из мариупольского металла
Здание нового культурного пространства построено из металла из Мариуполя.
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В столице в скором времени откроется культурное пространство "Модуль временности". Для строительства здания используют металл с завода "Азовсталь" и металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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Пространство откроют 17 февраля на Контрактовой площади. Он будет работать три месяца.

Свои работы там представят более 20 известных зарубежных и украинских художников. Полотна, скульптуры, инсталляции и аудиовизуальные работы такое разнообразие будет доступно посетителям.

Какова цель проекта

Уникальное двухэтажное здание создано из 27 модулей-контейнеров. В интерьере и мебели использована листовая сталь из "Азовстали" и металлургического комбината имени Ильича.

"Цель проекта — привлечь внимание мировой аудитории к теме войны в Украине и показать, что даже во время войны украинцы не только переосмысливают свое прошлое, борются за настоящее, но и думают о будущем", отмечают организаторы.

Напомним, военные в Центре "Несокрушимые" будут проходить реабилитацию на тренажере, изготовленном из металла последней партии "Азовстали". Металл был отлит 20 февраля  за четыре дня до полномасштабного вторжения.

Также ранее сообщалось, что Тихоокеанское государство Ниуэ выпустило памятную серебряную монету "Воин Азовстали" и посвятило ее украинским защитникам Мариуполя. На монете номиналом 5 долларов изображена борьба украинских воинов и бойца в метафорическом доспехе.

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