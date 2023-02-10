"Модуль тимчасовості": у Києві відкриється культурний простір, створений з маріупольського металу

Будівля нового культурного простору збудована з металу із Маріуполя

В столиці незабаром відкриється культурний простір "Модуль тимчасовості". Для зведення будівлі використають метал із заводу "Азовсталь" й металургійного комбінату імені Ілліча у Маріуполі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Коли і де відкриють культурний простір

Простір відкриють 17 лютого на Контрактовій площі. Він працюватиме три місяці.

Свої роботи там представлять понад 20 всесвітньо відомих закордонних та українських митців. Полотна, скульптури, інсталяції й аудіовізуальні роботи — таке різноманіття буде доступне відвідувачам.

Яка мета проєкту

Унікальну двоповерхову споруду створено із 27 модулів-контейнерів. В інтер'єрі й меблях використано листову сталь з "Азовсталі" й металургійного комбінату імені Ілліча.

"Мета проєкту — привернути увагу світової аудиторії до теми війни в Україні та показати, що навіть під час війни українці не лише переосмислюють своє минуле, борються за теперішнє, а й думають про майбутнє", — зазначають організатори.

Нагадаємо, військові у Центрі "Незламні" проходитимуть реабілітацію на тренажері, що виготовлений з металу останньої партії "Азовсталі". Метал був відлитий 20 лютого — за чотири дні до повномасштабного вторгнення.

Також раніше повідомлялося, що Тихоокеанська держава Ніуе випустила пам’ятну срібну монету "Воїн Азовсталі" та присвятила її українським захисникам Маріуполя. На монеті номіналом 5 доларів зображено боротьбу українських воїнів та бійця в метафоричному обладунку.