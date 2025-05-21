В Киеве открылся Музей магнитов - детали

В Киеве появился Музей магнитов — подробности и видео
В Киеве появился Музей магнитов, где можно обменяться сувенирами. А также таким образом помочь Вооруженным силам Украины.
В Музее магнитов побывал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн и рассказал о нем в эфире День.LIVE.
Музей магнитов в Киеве — детали и цель
В Международный день Музеев, 18 мая, в столице открылся Музей ненужных магнитов — место, где каждый может поделиться частичкой своего прошлого и помочь Силам обороны Украины.
Корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE рассказал, что суть инициативы — обмен магнитами. Следовательно, каждый желающий может оставить свой, выбрать другой и задонатить на ВСУ через QR-код.
Многие экспонаты — это магниты из домов украинцев, которые вынужденно покинули дома из-за полномасштабной войны России против Украины. Следовательно, есть магниты из Херсона, Черновцов, Золочева, Синевира, Майдана Независимости — настоящий народный архив.
Организаторы говорят, что это способ сохранить воспоминания, осмыслить опыт перемещения и поддержать тех, кто сейчас защищает страну от врагов.
Напомним, что ранее мы информировали о пяти самых интересных музеях мира.
Также мы писали, что в Чехии официально открыли музей в бывшей фабрике, принадлежавшей Оскару Шиндлеру.
Читайте Новини.LIVE!