В Киеве открылся Музей магнитов - детали

Музей магнитов в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве появился Музей магнитов, где можно обменяться сувенирами. А также таким образом помочь Вооруженным силам Украины.

В Музее магнитов побывал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн и рассказал о нем в эфире День.LIVE.

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В Международный день Музеев, 18 мая, в столице открылся Музей ненужных магнитов — место, где каждый может поделиться частичкой своего прошлого и помочь Силам обороны Украины.

Корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE рассказал, что суть инициативы — обмен магнитами. Следовательно, каждый желающий может оставить свой, выбрать другой и задонатить на ВСУ через QR-код.

Музей магнитов в Киеве. Фото: скриншот

Многие экспонаты — это магниты из домов украинцев, которые вынужденно покинули дома из-за полномасштабной войны России против Украины. Следовательно, есть магниты из Херсона, Черновцов, Золочева, Синевира, Майдана Независимости — настоящий народный архив.

Организаторы говорят, что это способ сохранить воспоминания, осмыслить опыт перемещения и поддержать тех, кто сейчас защищает страну от врагов.

Музей магнитов в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, что ранее мы информировали о пяти самых интересных музеях мира.

Также мы писали, что в Чехии официально открыли музей в бывшей фабрике, принадлежавшей Оскару Шиндлеру.