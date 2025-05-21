У Києві відкрився Музей магнітів — деталі

У Києві з’явився Музей магнітів — подробиці та відео
У Києві з’явився Музей магнітів, де можна обмінятися сувенірами. А також у такий спосіб допомогти Збройним силам України.
У Музеї магнітів побував кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн й розповів про нього в ефірі День.LIVE.
Музей магнітів у Києві — деталі та мета
У Міжнародний день Музеїв, 18 травня, у столиці відкрився Музей непотрібних магнітів — місце, де кожен може поділитися частинкою свого минулого та допомогти Силам оборони України.
Кореспондент Олександр Саюн в ефірі День.LIVE розповів, що суть ініціативи — обмін магнітами. Відтак, кожен охочий може залишити свій, обрати інший та задонатити на ЗСУ через QR-код.
Багато експонатів — це магніти з осель українців, які вимушено покинули домівки через повномасштабну війну Росії проти України. Відтак, є магніти з Херсона, Чернівців, Золочева, Синевиру, Майдану Незалежності — справжній народний архів.
Організатори кажуть, що це спосіб зберегти спогади, осмислити досвід переміщення та підтримати тих, хто нині захищає країну від ворогів.
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