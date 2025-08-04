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Главная Киев В Киеве появился памятный знак Воздушным силам — видео

В Киеве появился памятный знак Воздушным силам — видео

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 23:54
Памятный знак Воздушным силам – где установили и как выглядят
Пилоты ВСУ. Фото: Офис президента

В Киеве открыли памятный знак Воздушным силам ВСУ. Его установили на Аллее защитников.

Об этом сообщила журналистка Анна Сирык в эфире День.LIVE.

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Как выглядит памятный знак Воздушным силам

Открытие состоялось по случаю Дня Воздушных сил. На плитке изображены стрела и молнии — это символы трех родов Воздушных сил. Символ Зенитных ракетных — стрела, авиации — молния, а в символике Радиотехнических войск — усложненная молния. Они объединяются в одну мощную силу, которая уничтожает врага.

На торжественном открытии присутствовали представители Генштаба и командования. 

Памятный знак в честь Воздушных сил ВСУ стал уже седьмым знаком на Аллее защитников. До этого уже были открыты знаки в честь пехоты, морской пехоты, армейской авиации, бойцов Сил специальных операций, знак в честь украинских моряков и знак в честь боевых медиков.

Напомним, вчера президент Украины назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Также президент анонсировал новые этапы развития Воздушных сил ВСУ.

Киев ВСУ армия памятник Воздушные Силы ВСУ
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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