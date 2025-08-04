Памятный знак Воздушным силам – где установили и как выглядят

Пилоты ВСУ. Фото: Офис президента

В Киеве открыли памятный знак Воздушным силам ВСУ. Его установили на Аллее защитников.

Об этом сообщила журналистка Анна Сирык в эфире День.LIVE.

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Как выглядит памятный знак Воздушным силам

Открытие состоялось по случаю Дня Воздушных сил. На плитке изображены стрела и молнии — это символы трех родов Воздушных сил. Символ Зенитных ракетных — стрела, авиации — молния, а в символике Радиотехнических войск — усложненная молния. Они объединяются в одну мощную силу, которая уничтожает врага.

На торжественном открытии присутствовали представители Генштаба и командования.

Памятный знак в честь Воздушных сил ВСУ стал уже седьмым знаком на Аллее защитников. До этого уже были открыты знаки в честь пехоты, морской пехоты, армейской авиации, бойцов Сил специальных операций, знак в честь украинских моряков и знак в честь боевых медиков.

Напомним, вчера президент Украины назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Также президент анонсировал новые этапы развития Воздушных сил ВСУ.