Памятный знак Воздушным силам – где установили и как выглядят

В Киеве появился памятный знак Воздушным силам — видео
В Киеве открыли памятный знак Воздушным силам ВСУ. Его установили на Аллее защитников.
Об этом сообщила журналистка Анна Сирык в эфире День.LIVE.
Как выглядит памятный знак Воздушным силам
Открытие состоялось по случаю Дня Воздушных сил. На плитке изображены стрела и молнии — это символы трех родов Воздушных сил. Символ Зенитных ракетных — стрела, авиации — молния, а в символике Радиотехнических войск — усложненная молния. Они объединяются в одну мощную силу, которая уничтожает врага.
На торжественном открытии присутствовали представители Генштаба и командования.
Памятный знак в честь Воздушных сил ВСУ стал уже седьмым знаком на Аллее защитников. До этого уже были открыты знаки в честь пехоты, морской пехоты, армейской авиации, бойцов Сил специальных операций, знак в честь украинских моряков и знак в честь боевых медиков.
Напомним, вчера президент Украины назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.
Также президент анонсировал новые этапы развития Воздушных сил ВСУ.
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