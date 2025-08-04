Памʼятний знак Повітряним силам – де встановили та як виглядає

Пілоти ЗСУ. Фото: Офіс президента

У Києві відкрили памʼятний знак Повітряним силам ЗСУ. Його встановили на Алеї захисників.

Про це повідомила журналістка Анна Сірик в ефірі День.LIVE.

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Відкриття відбулося з нагоди Дня Повітряних сил. На плитці зображено стрілу та блискавки — це символи трьох родів Повітряних сил. Символ Зенітних ракетних — стріла, авіації — блискавка, а в символіці Радіотехнічних військ — ускладнена блискавка. Вони об'єднуються в одну потужну силу, яка нищить ворога.

На урочистому відкритті були присутні представники Генштабу та командування.

Пам’ятний знак на честь Повітряних сил ЗСУ став уже сьомим знаком на Алеї захисників. До цього вже були відкриті знаки на честь піхоти, морської піхоти, армійської авіації, бійців Сил спеціальних операцій, знак на честь українських моряків та знак на честь бойових медиків.

Нагадаємо, вчора президент України призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ. Ним став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Також президент анонсував нові етапи розвитку Повітряних сил ЗСУ.