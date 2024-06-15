Непогода в Киеве - на Олимпийской сорвало асфальт

Затопленные улицы города. Фото: market.ria

В субботу, 15 июня, Киев снова накрыла непогода. В результате сильного ливня, на Олмипйской сорвало часть асфальта.

Об этом сообщают местные паблики.

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У станции метро "Олимпийская" в субботу, 15 июня, сорвало часть асфальта. Это произошло из-за сильного ливня в столице, улицы города остаются подтопленными, поэтому движение для автомобилей затруднено.

Мы писали, что погода в Украине в субботу, 15 июня, будет облачной с прояснениями. На всей территории, кроме западных областей, дожди, грозы.

Напомним, что синоптики также прогнозируют дождливое воскресенье жителям большинства регионов Украины, кроме западных. В большинстве южных, центральных и Харьковской области ожидаются значительные дожди, местами град и шквалы.