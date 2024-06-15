Негода в Києві — на Олімпійській зірвало асфальт

Затоплені вулиці міста. Фото: market.ria

У суботу, 15 червня, Київ знову накрила негода. Внаслідок сильної зливи, на Олміпйській зірвало частину асфальту.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Читайте також:

Наслідки потужної зливи в Києві

Біля станції метро "Олімпійська" у суботу, 15 червня, зірвало частину асфальта. Це сталося через сильну зливу в столиці, вулиці міста залишаються підтопленими, тому рух для автомобілів ускладнений.

Ми писали, що погода в Україні в суботу, 15 червня, буде хмарною із проясненнями. По всій території, крім західних областей, дощі, грози.

Нагадаємо, що синоптики також прогнозують дощову неділю жителям більшості регіонів України, крім західних. У більшості південних, центральних та Харківській області очікуються значні дощі, подекуди град та шквали.