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У Києві зірвало асфальт від зливи — вражаючі кадри

15 червня 2024 16:58
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Негода в Києві — на Олімпійській зірвало асфальт
Затоплені вулиці міста. Фото: market.ria
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У суботу, 15 червня, Київ знову накрила негода. Внаслідок сильної зливи, на Олміпйській зірвало частину асфальту.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Біля станції метро "Олімпійська" у суботу, 15 червня, зірвало частину асфальта. Це сталося через сильну зливу в столиці, вулиці міста залишаються підтопленими, тому рух для автомобілів ускладнений.

Ми писали, що погода в Україні в суботу, 15 червня, буде хмарною із проясненнями. По всій території, крім західних областей, дощі, грози.

Нагадаємо, що синоптики також прогнозують дощову неділю жителям більшості регіонів України, крім західних. У більшості південних, центральних та Харківській області очікуються значні дощі, подекуди град та шквали.  

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