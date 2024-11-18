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В Киеве поймали делков, которые перепродавали билеты на поезда

18 ноября 2024 16:06
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Купить билеты на поезд в Варшаву — в Киеве полиция поймала перекупщиков и показала их фото
Мужчине сообщают о подозрении. Фото: Нацполиция
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве задержали группу лиц, которые покупали железнодорожные билеты на международные поезда, а затем продавали по цене втрое выше. Это создавало искусственный дефицит для других пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в понедельник, 18 ноября.

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Как действовала схема

В полиции отметили, что злоумышленники получали незаконный доступ к аккаунтам пользователей и покупали билеты на наиболее востребованные железнодорожные маршруты, создавая искусственную нехватку для других пассажиров. Затем они перепродавали эти билеты по цене, которая втрое превышала их оригинальную стоимость, через разнообразные онлайн-площадки и Telegram каналы.

"Таким образом, злоумышленники обходили установленные перевозчиком ограничения, а от их действий страдали граждане, нуждавшиеся в билетах на международные поезда, а также подрывалось доверие к государственным онлайн-сервисам", — говорится в сообщении.

Перекупщики Киев билеты
Объявление о подозрении. Фото: Нацполиция

Правоохранители добавили, что по факту незаконной перепродажи билетов на поезда в Европу начато уголовное производство.

"В рамках уголовного производства полицейские установили по меньшей мере пять человек, которые торговали "поездками" по указанной схеме, и провели ряд обысков по их месту проживания в Киеве и Киевской области. Во время обыска, в частности, было изъято большое количество приобретенных билетов на разные направления", — добавили в полиции.

Билеты на поезд перекупщики
Следственные действия. Фото: Нацполиция

Правоохранители отметили, что уголовные производства начаты по статьям "Мошенничество" и "Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей".

"Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает заключение сроком до пятнадцати лет", — подытожили в пресс-службе.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что нужно знать украинцам об организованной деятельности сети перекупщиков и как она работает.

Напомним, пассажиры могут добраться в другие страны Европы не только поездами, но и автобусами. Международных рейсов из Украины в Польшу много, перевозчики предлагают клиентам билеты на разный кошелек.

Киев полиция мошенничество поезда поезд билеты

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