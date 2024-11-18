Купити квитки на поїзд до Варшави — у Києві поліція спіймала перекупів та показала їхні фото

Чоловіку повідомляють про підозру. Фото: Нацполіція

У Києві затримали групу осіб, які скуповували залізничні квитки на міжнародні поїзди, а потім продавали за ціною втричі вищою. Це створювало штучний дефіцит для інших пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у понеділок, 18 листопада.

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Як діяла схема

У поліції зазначили, що зловмисники отримували незаконний доступ до акаунтів користувачів і купували квитки на найбільш затребувані залізничні маршрути, створюючи штучну нестачу для інших пасажирів. Потім вони перепродавали ці квитки за ціною, що втричі перевищувала їх оригінальну вартість, через різноманітні онлайн-майданчики та Telegram канали.

"Таким чином, зловмисник обходили встановлені перевізником обмеження, а від їхніх дій страждали громадяни, які потребували квитків на міжнародні поїзди, а також підривалася довіра до державних онлайн-сервісів", — йдеться у повідомленні.

Оголошення про підозру. Фото: Нацполіція

Правоохоронці додали, що за фактом незаконного перепродажу квитків на потяги в Європу розпочато кримінальне провадження.

"В межах кримінального провадження поліцейські встановили щонайменше п’ять осіб, які торгували "поїздками" за вказаною схемою, та провели низку обшуків за їх місцем мешкання у Києві та Київській області. Під час обшуку, зокрема, було вилучено велику кількість придбаних квитків на різні напрямки", — додали у поліції.

Слідчі дії. Фото: Нацполіція

Правоохоронці наголосили, що кримінальні провадження розпочаті за статтями "Шахрайство", та "Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненні під час дії воєнного стану".

"Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає увʼязнення строком до п’ятнадцяти років", — підсумували у пресслужбі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що треба знати українцям про організовану діяльність мережі перекупників і як вона працює.

Нагадаємо, пасажири можуть добратися в інші країни Європи не лише потягами, але й автобусами. Міжнародних рейсів з України в Польщу є багато, перевізники пропонують клієнтам квитки на різний гаманець.