Отключение света в Киеве 23 июня

В Киеве изменены графики отключений света — в какие часы не будет электричества
В Киеве в воскресенье, 23 июня, были изменены графики стабилизационных отключений. Теперь они будут действовать с 11:00 до 23:00.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.
Ситуация в энергосистеме Киева 23 июня
"По указанию Укрэнерго, сегодня, 23 июня, в столице графики стабилизационных отключений изменены", — говорится в сообщении.
Теперь отключение электроэнергии в Киеве будут действовать с 11:00 до 23:00. Граждан призвали потреблять электроэнергию максимально экономно и помогать энергетикам.
Также в Укрэнерго заявили, что с сегодняшнего дня в Украине ужесточились графики отключений света. Теперь они будут действовать ранее запланированного, и будут продолжаться 12 часов.
Также мы писали, что Минэнерго работает над развитием распределенной генерации.
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