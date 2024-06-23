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В Киеве изменены графики отключений света — в какие часы не будет электричества

23 июня 2024 11:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Отключение света в Киеве 23 июня
Энергетики ДТЭК. Фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве в воскресенье, 23 июня, были изменены графики стабилизационных отключений. Теперь они будут действовать с 11:00 до 23:00.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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"По указанию Укрэнерго, сегодня, 23 июня, в столице графики стабилизационных отключений изменены", — говорится в сообщении.

Теперь отключение электроэнергии в Киеве будут действовать с 11:00 до 23:00. Граждан призвали потреблять электроэнергию максимально экономно и помогать энергетикам.

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Скриншот поста КГВА

Также в Укрэнерго заявили, что с сегодняшнего дня в Украине ужесточились графики отключений света. Теперь они будут действовать ранее запланированного, и будут продолжаться 12 часов.

Также мы писали, что Минэнерго работает над развитием распределенной генерации.

Киев
Минэнерго
электроэнергия
энергосистема
отключения света
свет

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