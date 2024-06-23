Відключення світла у Києві 23 червня

Енергетики ДТЕК. Фото: ДТЕК

У Києві в неділю, 23 червня, було змінено графіки стабілізаційних відключень. Відтепер вони діятимуть з 11:00 до 23:00.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Ситуація в енергосистемі Києва 23 червня

"За вказівкою Укренерго, сьогодні, 23 червня, в столиці графіки стабілізаційних відключень змінено", — йдеться у повідомленні.

Відтепер відключення електроенергії у Києві діятимуть з 11:00 до 23:00. Громадян закликали споживати електроенергію максимально економно та допомагати енергетикам.

Скриншот допису КМВА

Також в Укренерго заявили, що відсьогодні в Україні посилили графіки відключень світла. Відтепер вони діятимуть раніше запланованого і триватимуть 12 годин.

Також ми писали, що Міненерго працює над розбудовою розподіленої генерації.