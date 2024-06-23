Відключення світла у Києві 23 червня

У Києві змінено графіки відключень світла — в які години не буде електрики
У Києві в неділю, 23 червня, було змінено графіки стабілізаційних відключень. Відтепер вони діятимуть з 11:00 до 23:00.
Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.
Ситуація в енергосистемі Києва 23 червня
"За вказівкою Укренерго, сьогодні, 23 червня, в столиці графіки стабілізаційних відключень змінено", — йдеться у повідомленні.
Відтепер відключення електроенергії у Києві діятимуть з 11:00 до 23:00. Громадян закликали споживати електроенергію максимально економно та допомагати енергетикам.
Також в Укренерго заявили, що відсьогодні в Україні посилили графіки відключень світла. Відтепер вони діятимуть раніше запланованого і триватимуть 12 годин.
Також ми писали, що Міненерго працює над розбудовою розподіленої генерації.
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