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У Києві змінено графіки відключень світла — в які години не буде електрики

23 червня 2024 11:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Відключення світла у Києві 23 червня
Енергетики ДТЕК. Фото: ДТЕК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві в неділю, 23 червня, було змінено графіки стабілізаційних відключень. Відтепер вони діятимуть з 11:00 до 23:00. 

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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"За вказівкою Укренерго, сьогодні, 23 червня, в столиці графіки стабілізаційних відключень змінено", — йдеться у повідомленні.

Відтепер відключення електроенергії у Києві діятимуть з 11:00 до 23:00. Громадян закликали споживати електроенергію максимально економно та допомагати енергетикам.

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Скриншот допису КМВА

Також в Укренерго заявили, що відсьогодні в Україні посилили графіки відключень світла. Відтепер вони діятимуть раніше запланованого і триватимуть 12 годин.

Також ми писали, що Міненерго працює над розбудовою розподіленої генерації.

Київ
Міненерго
електроенергія
енергосистема
відключення світла
світло

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