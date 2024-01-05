Пункты незламності в Киеве — график работы сменили

Женщина возле Пункта незламності. Фото: ГСЧС

В январе Пункты незламності в Киеве изменили график работы — с 5 января 2024 они начнут работать круглосуточно. Решение принял Совет обороны города.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко .

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Почему изменили график работы Пунктов незламності в Киеве

По словам начальника КМВА, последние массированные ракетные удары еще раз доказали, что враг не отказался от своей цели уничтожать гражданское население, поэтому существует реальная угроза повторения воздушных ударов, в частности, по объектам критической инфраструктуры. В ближайшее время в Киеве ожидается ухудшение погодных условий — резкое похолодание до -18ºС.

"Реагируя на эти вызовы, в столице сегодня созван Совет обороны Киева. На заседании утвердили алгоритмы координации и согласования действий Сил обороны, правоохранительных органов, ГСЧС и районных государственных администраций", — сообщил Попко.

Он также добавил, что на Совете обороны были приняты общие решения:

обеспечить работу всех Пунктов незламності в круглосуточном режиме;

проверить и при необходимости доукомплектовать Пункты незламності г. Киева необходимыми средствами;

проверить готовность к обеспечению работы здравоохранительных учреждений на случай критической ситуации;

проинформировать киевлян о работе и доступе к Пунктам незламності на период ухудшения погодных условий;

перед морозами проверить чердаки, технические этажи жилых домов, устранить недостатки для недопущения заморозки систем отопления домов.

Где найти Пункт незламності в Киеве

Пункты незламності – это места, где можно отдохнуть, подзарядить телефон или погреться. Их начали открывать в Украине в конце ноября 2022 на фоне перебоев со светом, водой и теплом.

В Киеве создали более 1000 таких приютов, в частности, они находятся на Центральном железнодорожном вокзале, в учебных заведениях, в каждом районном отделении полиции, а также на базе ГСЧС.

Ближайшие Пункты несокрушимости можно найти в приложении Дія или на сайте Пункт незламності. Маршрут к убежищу можно проложить даже без доступа в интернет, но для этого нужно сначала загрузить карту региона в Дії.

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине компании начали страховать недвижимое и движимое имущество граждан от военных рисков. К примеру, квартиру или дом можно застраховать от падения обломков ракеты или "Шахеда".