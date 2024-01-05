Пункты незламності в Киеве — график работы сменили

В Киеве изменили график работы Пунктов незламності — когда можно туда попасть
В январе Пункты незламності в Киеве изменили график работы — с 5 января 2024 они начнут работать круглосуточно. Решение принял Совет обороны города.
Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко .
Почему изменили график работы Пунктов незламності в Киеве
По словам начальника КМВА, последние массированные ракетные удары еще раз доказали, что враг не отказался от своей цели уничтожать гражданское население, поэтому существует реальная угроза повторения воздушных ударов, в частности, по объектам критической инфраструктуры. В ближайшее время в Киеве ожидается ухудшение погодных условий — резкое похолодание до -18ºС.
"Реагируя на эти вызовы, в столице сегодня созван Совет обороны Киева. На заседании утвердили алгоритмы координации и согласования действий Сил обороны, правоохранительных органов, ГСЧС и районных государственных администраций", — сообщил Попко.
Он также добавил, что на Совете обороны были приняты общие решения:
- обеспечить работу всех Пунктов незламності в круглосуточном режиме;
- проверить и при необходимости доукомплектовать Пункты незламності г. Киева необходимыми средствами;
- проверить готовность к обеспечению работы здравоохранительных учреждений на случай критической ситуации;
- проинформировать киевлян о работе и доступе к Пунктам незламності на период ухудшения погодных условий;
- перед морозами проверить чердаки, технические этажи жилых домов, устранить недостатки для недопущения заморозки систем отопления домов.
Где найти Пункт незламності в Киеве
Пункты незламності – это места, где можно отдохнуть, подзарядить телефон или погреться. Их начали открывать в Украине в конце ноября 2022 на фоне перебоев со светом, водой и теплом.
В Киеве создали более 1000 таких приютов, в частности, они находятся на Центральном железнодорожном вокзале, в учебных заведениях, в каждом районном отделении полиции, а также на базе ГСЧС.
Ближайшие Пункты несокрушимости можно найти в приложении Дія или на сайте Пункт незламності. Маршрут к убежищу можно проложить даже без доступа в интернет, но для этого нужно сначала загрузить карту региона в Дії.
Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине компании начали страховать недвижимое и движимое имущество граждан от военных рисков. К примеру, квартиру или дом можно застраховать от падения обломков ракеты или "Шахеда".
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