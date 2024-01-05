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У Києві змінили графік роботи Пунктів незламності — коли можна туди потрапити

5 січня 2024 15:11
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Ірина Шпак
редактор
Пункти незламності у Києві — графік роботи змінили
Жінка біля Пункту незламності. Фото: ДСНС
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У січні Пункти незламності у Києві змінили графік роботи — з 5 січня 2024 року вони почнуть працювати цілодобово. Рішення ухвалила Рада оборони міста.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Чому змінили графік роботи Пунктів незламності у Києві

За словами начальника КМВА, останні масовані ракетні удари ще раз довели, що ворог не відмовився від своє мети знищувати цивільне населення, тому існує реальна загроза повторення повітряних ударів, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури. Водночас, в найближчій час в Києві очікується погіршення погодних умов — різке похолодання до -18ºС. 

"Реагуючи на ці виклики, в столиці сьогодні скликана Рада оборони Києва. На засіданні затвердили алгоритми координації та узгодження дій Сил оборони, правоохоронних органів, ДСНС і районних державних адміністрацій", — повідомив Попко. 

Він також додав, що на Раді оборони були ухвалені спільні рішення:

  • забезпечити роботу усіх Пунктів Незламності в цілодобовому режимі;
  • перевірити та за необхідності доукомплектувати Пункти Незламності м. Києва необхідними засобами;
  • перевірити готовність до забезпечення роботи закладів охорони здоров’я на випадок критичної ситуації;
  • поінформувати киян про роботу і доступ до Пунктів Незламності на період погіршення погодних умов;
  • перед морозами перевірити горища, технічні поверхи житлових будинків, усунути недоліки для недопущення замороження систем опалення будинків.

Де знайти Пункт незламності у Києві

Пункти незламності — це місця, де можна відпочити, підзарядити телефон або погрітися. Їх почали відкривати в Україні наприкінці листопада 2022 року на тлі перебоїв зі світлом, водою й теплом. 

У Києві створили понад 1000 таких прихистків, зокрема вони є на Центральному залізничному вокзалі, у навчальних закладах, у кожному районному відділку поліції, а також на базі ДСНС.

Найближчі Пункти незламності можна знайти у застосунку Дія або на сайті Пункт Незламності. Маршрут до прихистку можна прокласти навіть без доступу до інтернету, але для цього потрібно спочатку завантажити карту регіону в Дії.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні, компанії почали страхувати нерухоме та рухоме майно громадян від воєнних ризиків. Наприклад, квартиру або будинок можна застрахувати від падіння уламків ракети чи "Шахеда".

 

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