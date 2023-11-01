В Киеве изменили скоростные ограничения десяти участков дорожной сети
В столице претерпели изменения скоростного режима десять участков улично-дорожной сети Киева. В период с 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения дорогами столицы — 50 км/ч.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Изменения скоростных ограничений в Киеве
Согласно решению Киевского городского совета, в период с 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения дорогами столицы — 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже. Такие изменения претерпели скоростной режим десять участков улично-дорожной сети Киева.
Части претерпевших изменений:
- проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Приднепровское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
- улица Саперно-Слободская (от улицы Бориса Гринченко до Южного моста);
- проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- проспект Воскресенский (от улицы Воскресенской до улицы Алишера Навои);
- проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- автодорога Р-69 (от улицы Озерной до черты города Киева).
"На указанных участках дороги демонтированы дорожные знаки 3.29 "Ограничение скорости движения". Внимательно следите за изменением в дорожной обстановке и соблюдайте ПДД", — подчеркнули в Патрульной полиции Киева.
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