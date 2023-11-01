В Киеве изменили скоростные ограничения десяти участков дорожной сети

Патрульный автомобиль. Фото: Патрульная полиция Киева

В столице претерпели изменения скоростного режима десять участков улично-дорожной сети Киева. В период с 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения дорогами столицы — 50 км/ч.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Согласно решению Киевского городского совета, в период с 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения дорогами столицы — 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже. Такие изменения претерпели скоростной режим десять участков улично-дорожной сети Киева.

Части претерпевших изменений:

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Приднепровское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

улица Саперно-Слободская (от улицы Бориса Гринченко до Южного моста);

проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

проспект Воскресенский (от улицы Воскресенской до улицы Алишера Навои);

проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

автодорога Р-69 (от улицы Озерной до черты города Киева).

Скриншот сообщения. Фото: Патрульная полиция Киева

"На указанных участках дороги демонтированы дорожные знаки 3.29 "Ограничение скорости движения". Внимательно следите за изменением в дорожной обстановке и соблюдайте ПДД", — подчеркнули в Патрульной полиции Киева.

Также мы писали ранее, что в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения. Теперь буквы "У" (учебный) больше не будет, ее заменит буква "Н" (учебное транспортное средство).