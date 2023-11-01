Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве изменили скоростные ограничения десяти участков дорожной сети arrow

В Киеве изменили скоростные ограничения десяти участков дорожной сети

1 ноября 2023 15:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве изменили скоростные ограничения десяти участков дорожной сети
Патрульный автомобиль. Фото: Патрульная полиция Киева
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В столице претерпели изменения скоростного режима десять участков улично-дорожной сети Киева. В период с 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения дорогами столицы — 50 км/ч.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Читайте также:

Изменения скоростных ограничений в Киеве

Согласно решению Киевского городского совета, в период с 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения дорогами столицы — 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже. Такие изменения претерпели скоростной режим десять участков улично-дорожной сети Киева.

Части претерпевших изменений:

  • проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
  • улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
  • Приднепровское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
  • Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
  • улица Саперно-Слободская (от улицы Бориса Гринченко до Южного моста);
  • проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • проспект Воскресенский (от улицы Воскресенской до улицы Алишера Навои);
  • проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
  • автодорога Р-69 (от улицы Озерной до черты города Киева).
Скриншот сообщения
Скриншот сообщения. Фото: Патрульная полиция Киева

"На указанных участках дороги демонтированы дорожные знаки 3.29 "Ограничение скорости движения". Внимательно следите за изменением в дорожной обстановке и соблюдайте ПДД", — подчеркнули в Патрульной полиции Киева.

Также мы писали ранее, что в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения. Теперь буквы "У" (учебный) больше не будет, ее заменит буква "Н" (учебное транспортное средство).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме