У Києві змінили швидкісні обмеження десяти ділянок дорожньої мережі

Патрульний автомобіль. Фото: Патрульна поліція Києва

У столиці зазнали змін швидкісного режиму десять ділянок вулично-дорожньої мережі Києва. У період з 1-го листопада до 1-го квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами столиці — 50 км/год.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва

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Відповідно до рішення Київської міської ради, у період з 1-го листопада до 1-го квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами столиці — 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою. Таких змін зазнали швидкісного режиму десять ділянок вулично-дорожньої мережі Києва.

Частини ділянок, які зазнали змін:

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Бориса Грінченка до Південного мосту);

проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

проспект Воскресенський (від вулиці Воскресенської до вулиці Алішера Навої);

проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі міста Києва).

Скриншот повідомлення. Фото: Патрульна поліція Києва

"На зазначених ділянках дороги демонтовані дорожні знаки 3.29 "Обмеження швидкості руху". Уважно слідкуйте за зміною в дорожній обстановці та неухильно дотримуйтесь ПДР", — наголосили в Патрульній поліції Києва.

Також ми писали раніше, що В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер літери "У" (учбовий) більше не буде, її замінить літера "Н" (навчальний транспортний засіб).