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У Києві змінили швидкісні обмеження десяти ділянок дорожньої мережі

1 листопада 2023 15:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві змінили швидкісні обмеження десяти ділянок дорожньої мережі
Патрульний автомобіль. Фото: Патрульна поліція Києва
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У столиці зазнали змін швидкісного режиму десять ділянок вулично-дорожньої мережі Києва. У період з 1-го листопада до 1-го квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами столиці — 50 км/год.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва

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Зміни швидкісних обмежень у Києві

Відповідно до рішення Київської міської ради, у період з 1-го листопада до 1-го квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами столиці — 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою. Таких змін зазнали швидкісного режиму десять ділянок вулично-дорожньої мережі Києва.

Частини ділянок, які зазнали змін:

  • проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
  • вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);
  • вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Бориса Грінченка до Південного мосту);
  • проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
  • проспект Воскресенський (від вулиці Воскресенської до вулиці Алішера Навої);
  • проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі міста Києва).
Скриншот повідомлення
Скриншот повідомлення. Фото: Патрульна поліція Києва

"На зазначених ділянках дороги демонтовані дорожні знаки 3.29 "Обмеження швидкості руху". Уважно слідкуйте за зміною в дорожній обстановці та неухильно дотримуйтесь ПДР", — наголосили в Патрульній поліції Києва.

Також ми писали раніше, що В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер літери "У" (учбовий) більше не буде, її замінить літера "Н" (навчальний транспортний засіб). 

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