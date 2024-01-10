В Киеве нашли мертвыми бывшую замгенпрокурора Колинько и ее дочь

Экс-замгенпрокурора Украины Ольга Колинько на пресс-конференции. Фото архивное: photoua.com

В Киеве были найдены мертвыми бывшая заместитель генпрокурора Ольга Колинько и ее дочь Ярослава. Тела передано на судебно-медицинскую экспертизу, причины смерти женщин устанавливаются.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Национальную полицию.

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Как сообщили изданию правоохранители, на теле женщин не было зафиксировано никаких следов насилия.

"Тела женщин без признаков насильственной смерти в квартире были закрыты изнутри, предварительно умерли женщины в разное время — мать примерно два месяца назад, дочь примерно три недели назад. Тела переданы на СМЭ, в результате которых будут установлены причины смерти и приняты дальнейшие процессуальные решения", — сообщил "Интерфаксу" источник в полиции.

Хотя имя погибших указано не было, источник подтверждает, что найденные тела принадлежат Ольге Колинько и ее дочери Ярославе.

Кто такая Ольга Колинько

Отметим, что Ольга Колинько занимала должность заместителя генпрокурора Украины дважды: первый раз в течение 1993-2000 гг., второй — в течение 2003-2005 гг. Работала она под руководством экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна.

В 2001-2003 гг. она была председателем Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме.

Напомним, что ранее стало известно о смерти экс-спикера Верховной Рады Украины Александра Ткаченко, выступавшего в оппозиции президенту Леониду Кучме. Также в начале января, в возрасте 72 лет, умер правнук украинского поэта Ивана Франко Юрий Юрачковский.