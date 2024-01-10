Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве нашли мертвыми бывшую замгенпрокурора Колинько и ее дочь arrow

В Киеве нашли мертвыми бывшую замгенпрокурора Колинько и ее дочь

10 января 2024 20:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве нашли мертвыми бывшую замгенпрокурора Колинько и ее дочь
Экс-замгенпрокурора Украины Ольга Колинько на пресс-конференции. Фото архивное: photoua.com
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве были найдены мертвыми бывшая заместитель генпрокурора Ольга Колинько и ее дочь Ярослава. Тела передано на судебно-медицинскую экспертизу, причины смерти женщин устанавливаются.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Национальную полицию.

Читайте также:

В Киеве найдена мертвая бывшая чиновник с дочерью

Как сообщили изданию правоохранители, на теле женщин не было зафиксировано никаких следов насилия.

"Тела женщин без признаков насильственной смерти в квартире были закрыты изнутри, предварительно умерли женщины в разное время — мать примерно два месяца назад, дочь примерно три недели назад. Тела переданы на СМЭ, в результате которых будут установлены причины смерти и приняты дальнейшие процессуальные решения", — сообщил "Интерфаксу" источник в полиции.

Хотя имя погибших указано не было, источник подтверждает, что найденные тела принадлежат Ольге Колинько и ее дочери Ярославе.

Кто такая Ольга Колинько

Отметим, что Ольга Колинько занимала должность заместителя генпрокурора Украины дважды: первый раз в течение 1993-2000 гг., второй — в течение 2003-2005 гг. Работала она под руководством экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна.

В 2001-2003 гг. она была председателем Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме.

Напомним, что ранее стало известно о смерти экс-спикера Верховной Рады Украины Александра Ткаченко, выступавшего в оппозиции президенту Леониду Кучме. Также в начале января, в возрасте 72 лет, умер правнук украинского поэта Ивана Франко Юрий Юрачковский.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме