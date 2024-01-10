Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві знайшли мертвими колишню заступницю генпрокурора Колінько та її доньку arrow

У Києві знайшли мертвими колишню заступницю генпрокурора Колінько та її доньку

10 січня 2024 20:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Києві знайшли мертвими колишню заступницю генпрокурора Колінько та її доньку
Ексзаступниця Генпрокурора України Ольга Колінько на пресконференції. Фото архівне: photoua.com
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві було знайдено мертвими колишню заступницю генпрокурора Ольгу Колінько та її доньку Ярославу. Наразі тіла передано на судово-медичну експертизу, причини смерті жінок встановлюються.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Національну поліцію.

Читайте також:

В Києві знайдено мертву колишню урядовицю з донькою

Як повідомили виданню правоохоронці, на тілі жінок не було зафіксовано жодних слідів насилля.

"Тіла жінок без ознак насильницької смерті у квартирі були закриті зсередини, попередньо, померли жінки в різний час — мати приблизно два місяці тому, дочка приблизно три тижні тому. Тіла передані на СМЕ, унаслідок яких буде встановлено причини смерті та ухвалено подальші процесуальні рішення", — повідомило "Інтерфаксу" джерело в поліції.

Хоч ім'я загиблих вказано не було, джерело підтверджує, що знайдені тіла належать Ользі Колінько та її доньці Ярославі.

Хто така Ольга Колінько

Відзначимо, що Ольга Колінько перебувала на посаду заступниці генпрокурора України двічі: перший раз протягом 1993-2000 рр., другий — протягом 2003-2005 рр. Працювала вона під керівництвом ексгенпрокурора України Святослава Піскуна.

У 2001-2003 рр. вона була головою Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією при президенті Леоніді Кучмі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про смерть ексспікера Верховної Ради України Олександра Ткаченка, який виступав в опозиції президенту Леоніду Кучмі. Також на початку січня, у віці 72 років, помер праонук українського поета Івана Франка Юрій Юрачківський. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі