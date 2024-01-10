У Києві знайшли мертвими колишню заступницю генпрокурора Колінько та її доньку

Ексзаступниця Генпрокурора України Ольга Колінько на пресконференції. Фото архівне: photoua.com

У Києві було знайдено мертвими колишню заступницю генпрокурора Ольгу Колінько та її доньку Ярославу. Наразі тіла передано на судово-медичну експертизу, причини смерті жінок встановлюються.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Національну поліцію.

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Як повідомили виданню правоохоронці, на тілі жінок не було зафіксовано жодних слідів насилля.

"Тіла жінок без ознак насильницької смерті у квартирі були закриті зсередини, попередньо, померли жінки в різний час — мати приблизно два місяці тому, дочка приблизно три тижні тому. Тіла передані на СМЕ, унаслідок яких буде встановлено причини смерті та ухвалено подальші процесуальні рішення", — повідомило "Інтерфаксу" джерело в поліції.

Хоч ім'я загиблих вказано не було, джерело підтверджує, що знайдені тіла належать Ользі Колінько та її доньці Ярославі.

Хто така Ольга Колінько

Відзначимо, що Ольга Колінько перебувала на посаду заступниці генпрокурора України двічі: перший раз протягом 1993-2000 рр., другий — протягом 2003-2005 рр. Працювала вона під керівництвом ексгенпрокурора України Святослава Піскуна.

У 2001-2003 рр. вона була головою Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією при президенті Леоніді Кучмі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про смерть ексспікера Верховної Ради України Олександра Ткаченка, який виступав в опозиції президенту Леоніду Кучмі. Також на початку січня, у віці 72 років, помер праонук українського поета Івана Франка Юрій Юрачківський.