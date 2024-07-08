Ракетная атака на Киев — количество погибших выросло до 23 человек

Разбор завалов после ракетной атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве снова выросло число жертв ракетного удара 8 июля. Из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего человека. По последним данным правоохранителей, погибли 23 человека, 63 получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 8 июля.

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В результате ракетного удара по Киеву зафиксированы повреждения в семи районах города — в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.

Шевченковский район

Разрушены два этажа корпуса больницы "Охматдет" площадью около 400 кв. метров. Погибли двое взрослых, в том числе один врач. Десять пострадавших. Повреждены несколько других корпусов. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

В другой локации района в многоэтажном жилом доме разрушен полностью один подъезд, остальные - повреждены. Погибло семь человек, в том числе трое детей, 18 пострадало, семь спасенных. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

Поврежден промышленный объект. Погибло два человека и трое пострадали, продолжаются работы по разбору завалов.

Соломенский район

Поврежден бизнес-центр "Домино", разрушение на двух этажах, общей площадью 1500 кв. м, возник пожар, который был ликвидирован. Погибло семь человек, девять пострадавших. Работы завершены.

Голосеевский район

Частичное разрушение 5-этажного жилого дома, возникло два очага пожара по 10 кв. м, повреждена кровля. Пострадало 22 человека.

Рядом повреждено дошкольное учебное заведение. По этой же локации пострадали гаражи, произошло возгорание 10 автомобилей.

Днепровский район

Частичное разрушение 4-этажного здания медицинского центра. Погибло девять человек, пятеро пострадали. Работы завершены.

Дарницкий район

Поврежден частный дом. Пострадал один человек.

Деснянский район

Возник пожар в двухэтажном частном доме, он ликвидирован.

Святошинский район

Произошло возгорание в промышленном здании: пожар ликвидирован на площади 40 кв. м.

Повреждены частные дома и здание "Профессионального экономического колледжа". Пострадали пять человек.

Напомним, российские войска в понедельник, 8 июля, совершили массированную атаку ракетами на Украину: сейчас известно о 125 пострадавших и 31 погибшем. В частности, одна из ракет разрушила корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве и один из подъездов дома.

После атаки россиян на больницу "Охматдет" многие люди решили предложить свою помощь. В медучреждении предоставили реквизиты и контакты.

Ранее мы писали, что в СБУ установили, чем россияне ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве. На месте найдены соответствующие доказательства и определен тип оружия: россияне били по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101.