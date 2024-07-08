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У Києві оновили дані про кількість загиблих від ракетного удару — нові дані

8 липня 2024 21:31
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Ракетна атака на Київ — кількість загиблих зросла до 23 людей
Розбирання завалів після ракетної атаки у Києві. Фото: Новини.LIVE
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Києві знов збільшилося число жертв ракетного удару 8 липня. З-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої людини. За останніми даними правоохоронців, загинули 23 людини, 63 зазнали поранень

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, 8 липня. 

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Допис Офісу Генерального прокурора. Фото: скриншот

Прокуратура оновила дані по наслідках ракетної атаки

Станом на 19:00 відомо про 23 загиблих, з них двоє дітей, яких дістали з-під завалів багатоквартирного будинку.

Семеро загиблих у Солом'янському районі; семеро у Шевченківському та ще дев'ятеро загиблих — у Дніпровському районі. 

"Число травмованих зросло до 63. Всі постраждалі — цивільні", — наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, російські війська у понеділок, 8 липня, здійснили масовану атаку ракетами на Україну: наразі відомо про 125 постраждалих та 31 загиблого. Зокрема, одна з ракет зруйнувала корпус дитячої лікарні "Охматдит" і один із під'їздів будинку. 

Після атаки росіян на лікарню "Охматдит" багато небайдужих вирішили запропонувати свою допомогу. У медзакладі надали реквізити та контакти.

Раніше ми писали, що в СБУ встановили, чим росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. На місці знайдено відповідні докази та визначено тип зброї: росіяни били по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101.

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