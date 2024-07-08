Ракетна атака на Київ — кількість загиблих зросла до 23 людей

У Києві оновили дані про кількість загиблих від ракетного удару — нові дані
У Києві знов збільшилося число жертв ракетного удару 8 липня. З-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої людини. За останніми даними правоохоронців, загинули 23 людини, 63 зазнали поранень
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, 8 липня.
Прокуратура оновила дані по наслідках ракетної атаки
Станом на 19:00 відомо про 23 загиблих, з них двоє дітей, яких дістали з-під завалів багатоквартирного будинку.
Семеро загиблих у Солом'янському районі; семеро у Шевченківському та ще дев'ятеро загиблих — у Дніпровському районі.
"Число травмованих зросло до 63. Всі постраждалі — цивільні", — наголосили в прокуратурі.
Нагадаємо, російські війська у понеділок, 8 липня, здійснили масовану атаку ракетами на Україну: наразі відомо про 125 постраждалих та 31 загиблого. Зокрема, одна з ракет зруйнувала корпус дитячої лікарні "Охматдит" і один із під'їздів будинку.
Після атаки росіян на лікарню "Охматдит" багато небайдужих вирішили запропонувати свою допомогу. У медзакладі надали реквізити та контакти.
Раніше ми писали, що в СБУ встановили, чим росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. На місці знайдено відповідні докази та визначено тип зброї: росіяни били по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101.
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