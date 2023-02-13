В Киеве нашли змею в стиральной машине: все подробности и фото

В Киеве нашли змею в стиральной машине: как она туда попала — тайна
В одной из квартир Киева в стиральной машине обнаружили змею. Животное находилось между внутренними деталями машины.
Об этом рассказали в Команде спасения животных Киева.
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Подробности инцидента
Необычную находку обнаружили в квартире по проспекту Бажана на левом берегу столицы.
Зооспасатели прибыли в домохозяйство, разобрали стиральную машину и вытащили небольшую змейку. Какого она вида, не уточняется. Неизвестно также, как животное попало в стиральную машину.
"На проспекте Бажана из стиральной машинки деблокирована змея, которая неизвестно как оказалась в квартире", — говорится в сообщении.
Информация об этом случае обнародована в свежем отчете спасателей животных за период деятельности с 21 по 31 января.
Напомним, ранее в Киеве, в Оболонском районе, найден пакет с необычным содержанием. Внутри него оказалась экзотическая змея.
Также сообщалось, что в Полтаве женщина неожиданно обнаружила в туалете собственной квартиры метрового удава.