У Києві знайшли змію у пральній машині: усі подробиці та фото

У Києві знайшли змію у пральній машині: як вона туди потрапила — таємниця
В одній із квартир Києва у пральній машині виявили змію. Тварина перебувала між внутрішніми деталями машини.
Про це розповіли у Команді порятунку тварин Києва.
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Подробиці інциденту
Незвичну знахідку виявили у квартирі на проспекті Бажана на лівому березі столиці.
Зоорятувальники прибули до домогосподарства, розібрали пральну машину і витягли невелику змійку. Якого вона виду, не уточнюється. Невідомо також, як тварина потрапила до пральної машини.
"На проспекті Бажана з пральної машинки деблоковано змію, яка невідомо як опинилася у квартирі", — йдеться у повідомленні.
Інформація про цей випадок оприлюднена у свіжому звіті рятувальників тварин за період діяльності з 21 до 31 січня.
Нагадаємо, раніше у Києві, в Оболонському районі, знайдено пакет з незвичайним вмістом. Всередині нього виявилася екзотична змія.
Також повідомлялося, що у Полтаві жінка неочікувано виявила у туалеті власної квартири метрового удава.