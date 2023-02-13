У Києві знайшли змію у пральній машині: усі подробиці та фото

Змія жила серед деталей пральної машини

В одній із квартир Києва у пральній машині виявили змію. Тварина перебувала між внутрішніми деталями машини.

Про це розповіли у Команді порятунку тварин Києва.

Подробиці інциденту

Незвичну знахідку виявили у квартирі на проспекті Бажана на лівому березі столиці.

Зоорятувальники прибули до домогосподарства, розібрали пральну машину і витягли невелику змійку. Якого вона виду, не уточнюється. Невідомо також, як тварина потрапила до пральної машини.

"На проспекті Бажана з пральної машинки деблоковано змію, яка невідомо як опинилася у квартирі", — йдеться у повідомленні.

Інформація про цей випадок оприлюднена у свіжому звіті рятувальників тварин за період діяльності з 21 до 31 січня.

Нагадаємо, раніше у Києві, в Оболонському районі, знайдено пакет з незвичайним вмістом. Всередині нього виявилася екзотична змія.

Також повідомлялося, що у Полтаві жінка неочікувано виявила у туалеті власної квартири метрового удава.