В Киеве пропал полицейский Юрий Рыбянский — его разыскивают

В Киеве пропал правоохранитель — его разыскивает полиция
Начальник отделения Дарницкого управления полиции в Киеве не вышел на службу и не выходит на связь. Полицейские разыскивают правоохранителя Юрия Рыбянского.
Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в четверг, 6 ноября, в Telegram.
В Киеве пропал полицейский — его разыскивают
Сегодня, 6 ноября, стало известно, что Полиция Киева разыскивает правоохранителя Юрия Рыбянского. Как известно, начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве не вышел на службу и не выходит на связь.
Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший").
Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств.
Также начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований.
Ранее мы информировали, когда ТЦК не имеет права объявлять в розыск за непройденную ВВК.
Также мы объясняли, можно ли бронировать тех, кто находится в розыске.
Читайте Новини.LIVE!