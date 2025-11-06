В Киеве пропал полицейский Юрий Рыбянский — его разыскивают

Украинские правоохранители. Иллюстративное фото: Нацполиция/Facebook

Начальник отделения Дарницкого управления полиции в Киеве не вышел на службу и не выходит на связь. Полицейские разыскивают правоохранителя Юрия Рыбянского.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в четверг, 6 ноября, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Полицейский, пропавший в Киеве. Фото: Нацполиция

В Киеве пропал полицейский — его разыскивают

Сегодня, 6 ноября, стало известно, что Полиция Киева разыскивает правоохранителя Юрия Рыбянского. Как известно, начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве не вышел на службу и не выходит на связь.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший").

Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств.

Также начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Скриншот сообщения Полиции Киева/Telegram

Ранее мы информировали, когда ТЦК не имеет права объявлять в розыск за непройденную ВВК.

Также мы объясняли, можно ли бронировать тех, кто находится в розыске.