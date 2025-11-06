У Києві зник поліцейський Юрій Рибянський — його розшукують

Українські правоохоронці. Ілюстративне фото: Нацполіція/Facebook

Начальник відділення Дарницького управління поліції у Києві не вийшов на службу та не виходить на зв’язок. Поліціянти розшукують правоохоронця Юрія Рибянського.

Про це інформує пресслужба Поліції Києва у четвер, 6 листопада, в Telegram.

Поліціянт, що зник у Києві. Фото: Нацполіція

У Києві зник поліціянт — його розшукують

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий").

Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів.

Також розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Скриншот повідомлення Поліції Києва/Telegram

