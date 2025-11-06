Відео
Головна Київ У Києві зник правоохоронець — його розшукує поліція

У Києві зник правоохоронець — його розшукує поліція

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 12:09
Оновлено: 12:22
У Києві зник поліцейський Юрій Рибянський — його розшукують
Українські правоохоронці. Ілюстративне фото: Нацполіція/Facebook

Начальник відділення Дарницького управління поліції у Києві не вийшов на службу та не виходить на зв’язок. Поліціянти розшукують правоохоронця Юрія Рибянського.

Про це інформує пресслужба Поліції Києва у четвер, 6 листопада, в Telegram.

Читайте також:
У Києві зник поліціянт
Поліціянт, що зник у Києві. Фото: Нацполіція

У Києві зник поліціянт — його розшукують

Сьогодні, 6 листопада, стало відомо, що Поліція Києва розшукує правоохоронця Юрія Рибянського. Як відомо, начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві не вийшов на службу та не виходить на зв’язок.

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий").

Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів.

Також розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Нацполіція
Скриншот повідомлення Поліції Києва/Telegram

Раніше ми інформували, коли ТЦК не має права оголошувати у розшук за непройдену ВЛК.

Також ми пояснювали, чи можна бронювати тих, хто перебуває в розшуку.

Київ розшук зниклі безвісти Нацполіція правоохоронці
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
