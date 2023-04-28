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В Киеве снизился уровень воды, — КГВА

28 апреля 2023 11:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве снизился уровень воды, — КГВА
Наводнение в Киеве. Фото: КГВА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Уровень воды в реке Днепр на мосту "Метро" в городе Киеве снизился на 19 см за прошедшие сутки и в настоящее время составляет 9 290 см. 

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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В сообщении говорится, что угроза гидрологических явлений остается на уровне I (желтый). Вода начала спадать после трех дней подъема уровня половодья, и на данный момент не зафиксированы аварийные подтопления в городе Киеве. 

Тем не менее продолжается подтопление на пойме реки, в частности, на островах в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое и частных участках в районе Осокорков.

Ситуация с подтоплениями вызвала беспокойство у жителей Киева. Несмотря на то, что уровень угрозы гидрологических явлений пока остается низким, власти продолжают следить за ситуацией и предпринимают меры для защиты населения и имущества от возможных негативных последствий.

Напомним, что нынешнее весеннее половодье негативного повлияет на посевную кампанию в Украине. Еще в феврале Институт водных проблем и мелиорации проводил обследование полесских территорий о возможности использования мелиорированных земель и отмечал процессы подтопления и затопления.

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