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У Києві знизився рівень води, — КМВА

28 квітня 2023 11:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві знизився рівень води, — КМВА
Повінь у Києві. Фото: КМВА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Рівень води у річці Дніпро на мосту "Метро" у місті Києві знизився на 19 см за минулу добу і наразі становить 9 290 см. 

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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У повідомленні йдеться, що загроза гідрологічних явищ залишається на рівні І (жовтий). Вода почала спадати після трьох днів підйому рівня повені, і на цей час не зафіксовано аварійних підтоплень у місті Києві.

Проте триває підтоплення на заплаві річки, зокрема, на островах у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате та приватних ділянках у районі Осокорків.

Ситуація із підтопленнями викликала занепокоєння у мешканців Києва. Попри те, що рівень загрози гідрологічних явищ поки залишається низьким, влада продовжує стежити за ситуацією та вживає заходів для захисту населення та майна від можливих негативних наслідків.

Нагадаємо, що нинішня весняна повінь негативного впливає на посівну кампанію в Україні. Ще в лютому Інститут водних проблем та меліорації проводив обстеження поліських територій про можливість використання меліорованих земель та наголошував на процесах підтоплення та затоплення.

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