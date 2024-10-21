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В Киеве снова слышны взрывы

21 октября 2024 04:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Киеве 21 октября
Бойцы мобильных сил ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Киеве раздаются уже в третий раз за ночь, 21 октября. В небе над столицей снова зафиксированы дроны, по ним работают силы ПВО.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

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"Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БПЛА для столицы. В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — сообщил в 03:57 Сергей Попко, начальник КГВА.

Через минуту корреспонденты Суспільного сообщили, что в Киеве прогремели взрывы.

Позже, в 04:01 Сергей Попко написал, что в Днепровском районе столицы зафиксировано падение обломков. Пожар не обнаружен, информации о пострадавших также не поступало.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:05 карта воздушных тревог выглядит так. Сигнал тревоги связан с находящимися в воздушном пространстве Украины дронами.

В Киеве снова слышны взрывы - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа назад в Киеве раздался мощный взрыв . Военные предупреждали о дрете, который летит в направлении столицы.

Также отметим, что взрывы в Киевской области начались еще вечером, 20 октября . Тогда в Киевской областной военной администрации тоже сообщили о работе сил противовоздушной обороны и движении БпЛА.

Киев взрыв ПВО война в Украине воздушная тревога

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