В ДТЭК сообщили, как будут работать графики отключения света в Киеве 17 июля

Девушка при отключении света работает за ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

В среду, 17 июля, в Киеве и Киевской области так же, как и на остальной территории Украины, будут применять почасовые отключения света. Ограничения будут продолжаться в течение всех суток.

Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в ДТЭК.

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Скриншот сообщения ДТЭК

Как будут отключать свет в Киеве и Киевской области 17 июля

В период с 06:00 до конца суток есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. Особый дефицит электроэнергии ожидается с 17:00 до 22:00.

Категории отключений в графиках:

темно-серая зона — время, когда света точно нет;

светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;

белая зона — время, когда свет есть гарантировано.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 00:00 до 06:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 06:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди, а с 17:00 до 22 :00 — четыре очереди.

Где посмотреть графики отключения света в Киеве и Киевской области

Чтобы проверить, как будут отключать электроэнергию в определенный день, нужно перейти по ссылкам:

Напомним, в понедельник, 15 июля, энергопотребление в Украине из-за аномальной жары возросло до максимальных показателей. Из-за этого было обесточено около 450 населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Житомирской, Тернопольской, Львовской и Ровенской областях.

Также мы сообщали, что жители одного из одесских ЖК перекрыли дорогу из-за проблем со светом. В документах отмечено, что этот дом еще не введен в эксплуатацию, поэтому люди даже не могут узнать, по каким графикам у них будут отключать электроэнергию.