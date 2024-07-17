В ДТЭК сообщили, как будут работать графики отключения света в Киеве 17 июля

В Киеве снова ограничат электропотребление — по каким графикам будут отключать свет
В среду, 17 июля, в Киеве и Киевской области так же, как и на остальной территории Украины, будут применять почасовые отключения света. Ограничения будут продолжаться в течение всех суток.
Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в ДТЭК.
Как будут отключать свет в Киеве и Киевской области 17 июля
В период с 06:00 до конца суток есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. Особый дефицит электроэнергии ожидается с 17:00 до 22:00.
Категории отключений в графиках:
- темно-серая зона — время, когда света точно нет;
- светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;
- белая зона — время, когда свет есть гарантировано.
В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 00:00 до 06:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 06:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди, а с 17:00 до 22 :00 — четыре очереди.
Где посмотреть графики отключения света в Киеве и Киевской области
Чтобы проверить, как будут отключать электроэнергию в определенный день, нужно перейти по ссылкам:
Напомним, в понедельник, 15 июля, энергопотребление в Украине из-за аномальной жары возросло до максимальных показателей. Из-за этого было обесточено около 450 населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Житомирской, Тернопольской, Львовской и Ровенской областях.
Также мы сообщали, что жители одного из одесских ЖК перекрыли дорогу из-за проблем со светом. В документах отмечено, что этот дом еще не введен в эксплуатацию, поэтому люди даже не могут узнать, по каким графикам у них будут отключать электроэнергию.
Читайте Новини.LIVE!