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У Києві знову обмежать електроспоживання — за якими графіками відключатимуть світло

17 липня 2024 00:25
Анатолій Слюсар - Редактор
У ДТЕК повідомили, як працюватимуть графіки відключення світла в Києві 17 липня
Дівчина під час відключення світла працює за ноутбуком. Фото: Новини.LIVE
Анатолій Слюсар - Редактор

У середу, 17 липня, у Києві та Київській області так само, як і на решті території України, застосовуватимуть погодинні відключення світла. Обмеження триватимуть протягом усієї доби.

Про це у вівторок, 16 липня, повідомили у ДТЕК.

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У середу, 17 липня, в деяких областях відключення можуть бути навіть у світло-сірій зоні графіків
Скриншот повідомлення ДТЕК

Як відключатимуть світло в Києві та Київській області 17 липня

У період з 06:00 до кінця доби є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00.

Категорії відключень у графіках:

  • темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;
  • світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;
  • біла зона — час, коли світло гарантовано є.

У НЕК "Укренерго" повідомили, що з 00:00 до 06:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень, з 06:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 — три черги, а з 17:00 до 22:00 — чотири черги.

Де подивитися графіки відключень світла в Києві та Київській області

Щоб перевірити, як відключатимуть електроенергію в певний день, потрібно перейти за посиланнями:

Нагадаємо, у понеділок, 15 липня, енергоспоживання в Україні через аномальну спеку зросло до максимальних показників. Через це було знеструмлено майже 450 населених пунктів у Київській, Чернігівській, Житомирській, Тернопільській, Львівській і Рівненській областях.

Також ми повідомляли, що мешканці одного з одеських ЖК перекрили дорогу через проблеми зі світлом. У документах зазначено, що цей будинок ще не ввели в експлуатацію, тому люди навіть не можуть дізнатися, за якими графіками в них відключатимуть електроенергію.

Київ електроенергія Київська область ДТЕК відключення світла

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