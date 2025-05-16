Воздушная тревога в Киеве 16 мая из-за дронов

В Киеве снова объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, утром 16 мая. Причиной сигнала снова стали вражеские дроны.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.
Тревога в Киеве утром 16 мая
"Киев под угрозой атаки ударными дронами. Объявлена воздушная тревога! Просим киевлян соблюдать меры безопасности: направляться в укрытия и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги", — говорится в сообщении в 06:29.
В то же время в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в направлении Киева летит БпЛА с юго-запада.
Чуть позже в КГВА написали, что в городе работает ПВО. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил эту информацию.
Обновлено в 06:39
В столице объявили отбой воздушной тревоги.
Где объявляли тревогу
По состоянию на 06:33 карта воздушных тревог имела такой вид.
Напомним, что этой ночью в Киеве и областях Украины уже объявляли тревогу. Она была связана с угрозой применения баллистики и ударных беспилотников.
Впоследствии, в Киеве были слышны звуки взрывов. Работали силы ПВО.
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