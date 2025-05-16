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В Киеве снова объявили воздушную тревогу

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Дата публикации 16 мая 2025 06:33
Воздушная тревога в Киеве 16 мая из-за дронов
Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, утром 16 мая. Причиной сигнала снова стали вражеские дроны.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

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Тревога в Киеве утром 16 мая

"Киев под угрозой атаки ударными дронами. Объявлена воздушная тревога! Просим киевлян соблюдать меры безопасности: направляться в укрытия и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги", — говорится в сообщении в 06:29.

В то же время в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в направлении Киева летит БпЛА с юго-запада.

Чуть позже в КГВА написали, что в городе работает ПВО. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил эту информацию.

Обновлено в 06:39

В столице объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявляли тревогу

По состоянию на 06:33 карта воздушных тревог имела такой вид.

В Киеве снова объявили воздушную тревогу - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью в Киеве и областях Украины уже объявляли тревогу. Она была связана с угрозой применения баллистики и ударных беспилотников.

Впоследствии, в Киеве были слышны звуки взрывов. Работали силы ПВО.

Киев обстрелы дрон Шахид-136 воздушная тревога война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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