Повітряна тривога у Києві 16 травня через дрони

У Києві знову оголосили повітряну тривогу
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 16 травня. Причиною сигналу знову стали ворожі дрони.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві зранку 16 травня
"Київ під загрозою атаки ударними дронами. Оголошена повітряна тривога! Просимо киян дотримуватись заходів безпеки: прямувати до укриттів та залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги", — йдеться у повідомленні о 06:29.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що у напрямку Києва летить БпЛА з південного заходу.
Трохи пізніше у КМВА написали, що в місті працює ППО. Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив цю інформацію.
Оновлено о 06:39
В столиці оголосили відбій повітряної тривоги.
Де оголошували тривогу
Станом на 06:33 карта повітряних тривог мала такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі в Києві та областях України вже оголошували тривогу. Вона була пов'язана із загрозою застосування балістики та ударних безпілотників.
Згодом, в Києві було чути звуки вибухів. Працювали сили ППО.
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