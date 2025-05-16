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У Києві знову оголосили повітряну тривогу

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Дата публікації: 16 травня 2025 06:33
Повітряна тривога у Києві 16 травня через дрони
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 16 травня. Причиною сигналу знову стали ворожі дрони.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Тривога у Києві зранку 16 травня

"Київ під загрозою атаки ударними дронами. Оголошена повітряна тривога! Просимо киян дотримуватись заходів безпеки: прямувати до укриттів та залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги", — йдеться у повідомленні о 06:29.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що у напрямку Києва летить БпЛА з південного заходу.

Трохи пізніше у КМВА написали, що в місті працює ППО. Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив цю інформацію.

Оновлено о 06:39

В столиці оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголошували тривогу

Станом на 06:33 карта повітряних тривог мала такий вигляд.

У Києві знову оголосили повітряну тривогу - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі в Києві та областях України вже оголошували тривогу. Вона була пов'язана із загрозою застосування балістики та ударних безпілотників.

Згодом, в Києві було чути звуки вибухів. Працювали сили ППО.

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Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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