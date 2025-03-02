Воздушная тревога в Киеве и областях 2 марта

Ракета в небе. Фото иллюстративное: EPA

Воздушную тревогу в Киеве и областях объявили прямо сейчас, в ночь на 2 марта. Причиной стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Тревога в Киеве и областях Украины в ночь на 2 марта

"Угроза применения баллистического вооружения из Курска, в областях где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении в 01:05.

Через несколько минут информацию об угрозе применения баллистики по Киеву подтвердили в Киевской городской военной администрации.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:11 карта воздушных имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 1 марта в Киеве и ряде областей тоже объявляли тревогу. Тогда причиной сигнала были вражеские беспилотники.

Кроме того, минувшей ночью россияне массированно атаковали дронами Харьков. В результате атаки есть пострадавшие и повреждения. В частности, было зафиксировано 9 прилетов, один из которых произошел по медицинскому учреждению.