Воздушная тревога в Киеве и областях 2 марта

В Киеве и областях снова объявили тревогу
Воздушную тревогу в Киеве и областях объявили прямо сейчас, в ночь на 2 марта. Причиной стала угроза применения баллистики.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Тревога в Киеве и областях Украины в ночь на 2 марта
"Угроза применения баллистического вооружения из Курска, в областях где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении в 01:05.
Через несколько минут информацию об угрозе применения баллистики по Киеву подтвердили в Киевской городской военной администрации.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:11 карта воздушных имеет такой вид.
Напомним, что в ночь на 1 марта в Киеве и ряде областей тоже объявляли тревогу. Тогда причиной сигнала были вражеские беспилотники.
Кроме того, минувшей ночью россияне массированно атаковали дронами Харьков. В результате атаки есть пострадавшие и повреждения. В частности, было зафиксировано 9 прилетов, один из которых произошел по медицинскому учреждению.
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